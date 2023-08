Bram Chardon opent EK met tweede plaats in dressuur

Op het Europees kampioenschap voor vierspannen in Exloo is Bram Chardon als beste Nederlander op de tweede plaats geëindigd in het eerste onderdeel, de dressuurproef. Met een score van 39,52 eindigde hij achter de Duitse Mareike Harm. IJsbrand Chardon neemt met 45,99 punten de vierde positie in.

De paarden van Bram Chardon liepen mooi gelijk op en waren los door het lijf. In het halthouden ontstond een foutje, verder verliep de proef foutloos. Nederlands hoop op de leiding in het landenklassement te nemen was gevestigd op IJsbrand Chardon. Hij kreeg achter materiaalpech in het begin van zijn proef. Bij het oprijden van de eerste diagonaal waar hij moest uitstrekken, schoot de streng van het achter achterpaard los. Hij moest stoppen en de grooms moesten één en ander vervangen. Chardon herpakte zich en reed vervolgens een ijzersterke proef, maar het voorval kostte hem 5 strafpunten en daarmee kwam hij uit op 45,99.

Na de dressuurproef is de leiding in handen van Duitsland, zij hebben 4 punten voorsprong op Nederland. Daarna volgen op vel grotere afstand respectievelijk België, Zweden en Frankrijk.

Morgen staat de marathon op het programma.

Uitslag.

