Bram Chardon terug op koers met overwinning in WB Tsjechië

Nadat Bram Chardon half mei met zijn vierspan op een trainingsrondje in de sloot belandde, nam de menner even gas terug. De paarden bleven echter ongedeerd en ook Chardon kwam met de schrik vrij. Zo kon het team dit weekend alweer aan de start komen in de Wereldbekerkwalificatie van het Tsjechische Pisecne nad Dyji. En met succes, want Bram Chardon won de etappe.

Chardon had Generaal, Juventus, Freddy en James Bond ingespannen dit weekend. Het span werd nipt tweede in de dressuur en reed naar de derde plaats in de marathon. De afsluitende vaardigheid leverde een balletje en een paar tijdfouten op, verreweg de beste score van het hele deelnemersveld. Met de eerste plaats in die vaardigheidsproef kon Chardon de winst consolideren.

De tweede plaats was voor de Duitse Anna Sandmann, die tien strafpunten meer liet optekenen dan de Nederlander. Fredrik Persson uit Zweden werd derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl