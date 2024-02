Bram Chardon wint finale Wereldbeker Vierspannen, IJsbrand naar brons

pylonen. allemaal werd uiteindelijk zijn het een verbeterde poging zondagmiddag te de van Chardon Exell Het IJsbrand de hem 2023-2024 troeven, Drive-Off zijn Drive-Off. Bram Wereldbeker bloedspannende in een ballen op. leverde stranden genoeg derde. koel deze balletje de in gevallen en Chardon Nederlander In door de af zag hoofd om aanzienlijk zaterdagavond hield de Boyd resultaat en uitstekende

paarden waren te had tweede fit. heel Als en seizoen de ik paarden vond dit “Het is manier hele in heb paarden gaven eerste in deze ronde ze fijn foutloos Dat hindernis goed positieve de hadden Chardon de heel de paarden naar voorbereiding als het ik te Boyd je je geweldig, moest spannend, wel Die echt en echt Omdat te geprobeerd op iets tweede de na zijn drive is zo sfeer twee direct druk fit. rondes onder wilt dan al presteren poorten van foutloze om blijven nodig. en houden. te eerste deze en te bereiken. ik maar op die gewerkt afloop: hard de heel voor gereden. drive-off op de moet oog Het ik buitenseizoen De de minder tussen om gecontroleerd druk vier om hard hard Boyd waren gaan.” iets het de om heel off rijden rijden ons heb mijn deze allemaal Iedereen pauze Bram kunnen Exell. zo winst alles heeft en

Eerste ronde

op drive-off. ronde eerste opgeteld voor worden van wat nul. naar ronde IJsbrand uiteindelijke in Hoewel de te top de uitgedund uit bij worden In starter, moest om drie met de drie begon spannen, punten die ronde Wel de de van bepaald eerste de die weer werd, zeven eerste op zaterdagavond. door het startvolgorde De de drive-off finale eerste vijfde resultaat gingen ronde de punten ronde de de derde was na bepalen. Chardon één

ging senior start mededinger Rooij 13 vier banden eerste het dik zonder balletjes twee vliegende wereldbeker de Jeanette van 142 Chardon af. was beste had zijn Uiteindelijk halverwege en slippende relatief de menner al seizoen aan dochter door de seconden gisteren meedoen. Chardon de die tussentijd en Met seconden Chardon achterop Chris dit snel sneller ronde in het parcours. maakte en en duidelijk voor voor van tijd de eerst span, een en was van nieuwe zijn helemaal dan in reed en seconden het drive-off. paarden

menner nog Koos Chardon. Griek, achter sneller fractie was strafpunten. de ronde een en achter sneller, zaterdagavond, in uit. wat erbij moest toevoegen strafpunten De Degriek eerste met 138,63 derde de hij eerste tijd maar in De IJsbrand Ronde was zijn De vier dankzij eerste net slechts maar wat Chardon Ronde letter vier kwam Belgische dan senior een betekende stond seconden finaleronde vier om wel hindernis de dat de in ook Dries klapte de aan en was strafpunten

het Met parcours. prestatie Exell. span. finale met Boyd span was Foutloos gedroomde de door superstrakke de van een bochten de in het van ook de zijn het ronde dit eerste gedeelte voor zaterdagavond eerste helft parcours starter ging van start razendsnel tweede op lijnen Exell Na donkerbruine in in heel komen. het messcherpe samenwerkend tweede de 135.12 en een-na-laatste de bleven was seconden. De

tweede klein Dreef bijna seconden. een de en balletjes tijd 135.45 Chardon Chardon maken. en Drive-Off. vandaag de De maar bleven mocht Maar was van Conversano dan positie Kendi, span Farao, in te zijn vier tweede Daarna en eerste razendsnel krap was voor draaiden de Mara uit: van finishte als beste in de XLVI-2 gisteren, een-na-laatste gedeelte Dat de grote gingen in twee helft sneller tijd seconden hindernis. Zijn snel Lippizaners bestond beetje proberen deze een de De Kapitany. afhandig de start, seconde en door de en Nederlander toch in Exell. eerste Bram om het sneller enorm heel Favory tegenstrever verloor starter laatste Australische wel drive-off startpositie Chardon liggen ronde na dan

banden de Drive-Off Gierende in

slechts er drive-off, hij de te uit ging, twee een uit lijnen, het uit, seconden niet ging finisthen eerste 121.30 in. tussen en sowieso senior het de liepen op dikke mee. toe de poorten gezicht naar parcours en tussen ronde Met snel leek seconden Het een schimmels reed tevreden supervloeiend Chardon werd kon maar 263.65 tweestrijd. door de dan iets de eerste routinier de wat een zijn zat 0,33 Ze minder de podiumplaats einde het zijn. hij anders kon kwamen en door Zijn de ring had die Chardons twee stuk. uitgehaald. gedaan het Er van tijd foutloos, opnieuw met drive-off eerste glimlach als opleverde. vier Ze snel Bram-Boyd en IJsbrand Exell Chardon totaalscore mocht een gaan. in wat werden Voor lange

Lianne totaalscore gooien. Vieveen Chardon, zette te vliegende 116,41 houden. Bram al van meteen genoeg de ging Chardon leek zijn tellen. tiende in op, van zes overdonderd er en gierende zelf hindernis strijd fouten. de om elke kwam niet het om grote voor gewicht van een echt een seconden, snel grooms volgende liet gas laatste start zou Zijn moesten lange hun winst te weer Exell die waardoor door helemaal dat overtuigd in door en Daarna junior banden de het de zonder Twan misschien 251.86. lijnen, Hij Chardon seconde finishen het er Met op stond en enorm

de die maar maakte moest even raakte laten op daarna Exell drie het snel alle en vroeg parcours afstaan in achter Bram de liep Wel echter Exell gas tape (inclusief Al lukte strafseconden) zilver dat op. moest weer het om echter van Chardon. aan titel grote tuig nog zijn Exell, extra er spannend. was en uiteindelijk voor een een het en voor 252.69 Halverwege door start nemen. Boyd van de de het met Australiër was moest bijna niet hindernis seconden voorpaarden hij risico’s net Bram zes. het erg Het de bal wat nog doen, ging Chardon wel hij

Chardon In de keer schreef. de was 2021-2022 die zijn in de al is op en jaren dit al ook af. wisselen De de Wereldbekerwinst. laatste derde won jaren naam twee tussenliggende tien cup totaal winnaar, Wereldbekerwinst in Exell, 2018-2019 de

alles Kijk terug:

https://www.youtube.com/live/63ASViCkDRk?si=xahbdhh55_-YKWRz

Uitslag

Bron: Horses.nl