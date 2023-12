Bram Chardon wint met overmacht WB Stockholm

Met twee onberispelijke en supersnelle rondes heeft Bram Chardon de wereldbekerkwalificatie in Stockholm gewonnen. De vierspanrijder pakte hierdoor de volle tien punten in zijn eerste meetellende kwalificatiewedstrijd.

Chardon won op vrijdag al de openingswedstrijd, maar deed er in de allesbeslissende wedstrijd nog een schepje bovenop. Hij bleef foutloos in de snelste tijd en mocht daarom als laatste rijder van start in de winning-round. Australiër Boyd Exell reed een snelle tijd maar moest twee balletjes incasseren. De Duitser Michael Brauchle liet de balletjes op de poorten liggen, maar kwam over de finish in een te kloppen tijd. Met een glimlach op zijn gezicht begon Bram aan zijn finaleronde en reed zijn eigen snelste tijd aan flarden waarmee de overwinning een feit was.

King of Stockholm

Voor Chardon was het de eerste keer dat hij meedeed aan de wereldbekerwedstrijd in Stockholm, het bezoek aan de Sweden International Horse Show beviel hem zichtbaar, zeker toen hij door de speaker ‘King of Stockholm’ werd genoemd. “Het publiek is hier fantastisch, ik snap nu waarom alle rijders zo graag hier rijden. Het parcours was mooi, de organisatie heeft er alles aan gedaan om ons goed te laten presteren en het verblijf voor de paarden is goed geregeld. Mijn paarden stonden fijn in de hand, daar trainen we ook elke dag op. Mijn paarden wilden graag lopen en ik heb het ze toegestaan, ik heb ze niet tegengehouden. Nu gaan we naar huis, dan kunnen de paarden nog even uitrusten voordat we weer naar Genève vertrekken voor onze volgende wedstrijd.”

Bron: Persbericht