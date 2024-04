Bram Chardon wint vierspanmennen Kronenberg

Met een score van -140.67 heeft Bram Chardon de internationale 3* menwedstrijd in Kronenberg gewonnen. Anna Sandmann uit Duitsland werd op afstand tweede, IJsbrand Chardon was derde. Bram Chardon won alle drie de onderdelen (de dressuur, de natte marathon en de vaardigheid) en stond bijna twintig punten los van de concurrentie. Ook in de andere rubrieken van het internationale menconcours vielen veel Nederlandse spannen in de prijzen.

Driesterren rubrieken

Bij de ponyvierspannen was er een Nederlandse overwinning in het vierspanmennen. Dianne Legemaat – van Bemmel reed haar span naar de overwinning. Hendrik-Jan Beekhuiszen werd tweede en Joris Wouda derde in deze rubriek. Bij de tweespanpony’s ging de winst naar de Duitser Tim Schäferhoff en tekenden Nathalie van der Ende en Dexter Biersteker voor plaats twee en drie. Bij de tweespanpaarden was er een tweede plaats voor Rob Lommers en bij de enkelspanpaarden werd Frank van der Doelen derde.

Tweesterren concours

Ook in het CAI-2* concours waren veel Nederlandse successen te vieren. Bij de enkelspannen paard won Cindy Benschop de wedstrijd met een geweldige score van -129,16. Kim de Groot werd tweede op -133.07. Bij de tweespannen met pony’s was er nogmaals Nederlandse winst: Jelle Leliveld liet hier de concurrentie ver achter zich. Bij de paarden tweespannen werd plek twee tot en met vijf door de Nederlandse spannen bezet: Sandy Schaepkens was tweede en Kees Koops derde. Bij de pony enkelspannen werd Demi van Bree tweede.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl