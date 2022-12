Chardon junior pakt volle wereldbekerpunten in Londen

In het feestelijk versierde Londense ExCel won Boyd Excell de Wereldbekerwedstrijd vierspanmennen zaterdagavond. Maar Exell had een wildcard, wat betekende dat - na de overwinning van vorige week in Genevè - Bram Chardon opnieuw alle punten op zijn naam kon schrijven.

Doordat Exell met een wildcard aan de start kwam kon hij geen kwalificatiepunten verdienen, en ging het volle pond aan punten naar Chardon. Bram Chardon, de Wereldbeker-titelverdediger en lid van het team dat de gouden medaille won op de Europese kampioenschappen, reed bijna 2 seconden sneller over de finishlijn dan Exell in de drive off, maar pakte daarbij 8 strafpunten. Koos de Ronde ging naar huis met de derde plaats. De Ronde, met zijn vrouw Marie als navigator, had de derde snelste tijd in de drive off, en een dure 12 strafpunten bij zijn finish bevestigden deze klassering.

Rechtsom

De Nederlandse parcoursbouwer Jeroen Houterman had een strak parcours uitgezet, waardoor zelfs de geringste afwijking van het pad de ballen bovenop de oranje kegels deed tuimelen en elk 4 strafpunten opleverde. Bram Chardon had zijn zus Lianne Chardon in de rol van navigator, met Quint van Rijswijk als backstepper. In de wetenschap dat zijn paardenteam de voorkeur geeft aan rechtsomdraaiende bochten, benaderde hij de twee marathonobstakels rechtsom, en finishte in 142,05 seconden. Maar met 8 strafpunten, en een totale tijd van 150,05 seconden, was het niet genoeg om Boyd te verslaan.

Exell leidt

Exell leidt het algemeen klassement op weg naar Bordeaux met 30 kwalificatiepunten. De vader van Bram Chardon, rijlegende en voormalig wereldbekerkampioen IJsbrand Chardon, staat op de tweede plaats met 24 punten, terwijl de jongere Chardon hem op 20 punten volgt. Over twee weken staat de wereldbekerwedstrijd van Mechelen op het programma. Daarna is er nog één etappe in Leipzig om te zien wie er naar Bordeaux gaat voor de laatste krachtmeting.

Uitslag Londen

Tussenstand WB klassement

Bron: KNHS

