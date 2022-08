EK jeugdmennen: kaarten geschud na zware marathon: TeamNL behoudt koppositie

Bij het Europees kampioenschap jeugdmennen in het Hongaarse Kisbér-Ászár werden de kaarten in sommige rubrieken flink geschud. Het weer deed ook een duit in het zakje.In de landenwedstrijd wist het Nederlandse team de koppositie vast te houden en heeft een voorsprong van iets minder dan drie punten op Duitsland, dat Zweden van de zilveren plek verdrong, en zo’n 13 punten marge heeft. Vandaag staat de vaardigheid op het programma en worden de medailles verdeeld.

Vooral in de ochtenduren waren de gevolgen van de hevige regen voor de bodem in de hindernissen en op het traject van invloed op het wedstrijdverloop. De na vier maanden droogte was de keiharde grasgrond plotseling week, zwaar en vooral glibberig geworden.

Children

Dressuurwinnares Evy van Oort moest een aantal posities in het klassement toegeven en staat nu op de achtste plaats. Ze staat echter slechts één bal verwijderd van een medaille. Jacco de Koning klom een plaatsje en staat nu op 22, terwijl Lisa Beekhuiszen op plaats 25 staat.

Junioren en U25

Bij de enkelspannen deed teamrijder Jur Bajens goede zaken door de marathon te winnen en daardoor op de klimmen naar de vierde plaats in het tussenklassement. Renate Provoost wist haar tweede plek te houden en heeft minder dan één punt achterstand op de koppositie. Ook Larissa Jansma blijft op de zesde plaats staan. Lotte Zaaijer klom op naar de 11e plaats voorafgaand aan de afsluitende vaardigheid.

Bij de U25 pony enkelspan wist Lisanne van Meerten met een goede marathon haar derde plaats te behouden. Bij de pony tweespannen gaat Anouk de Haas na de gewonnen marathon aan de leiding in het tussenklassement, terwijl Jorn van Olst opklom naar de tweede plaats. De vaardigheid belooft hier heel spannend te worden, want alle deelnemers liggen dicht bij elkaar.

