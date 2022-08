EK vierspannen en WK para-mennen volgend jaar in Exloo

Hippisch Centrum Exloo is van 23 tot en met 27 augustus 2023 gastheer van zowel het Europees Kampioenschap vierspannen als het Wereldkampioenschap para-mennen. De internationale hippische sportfederatie FEI wees onlangs beide internationale kampioenschappen toe aan Exloo.

”Wij hebben een aantal jaren geleden met succes de jaarlijkse internationale menwedstrijd in Exloo nieuw leven ingeblazen. Deze wedstrijd vormt een belangrijk evenement op de kalender van Hippisch Centrum Exloo. Wij willen graag doorgroeien en we hebben al een aantal kampioenschappen van andere disciplines op onze naam staan.”

”De organisatie van het EK vierspannen past uitstekend in onze visie om Hippisch Centrum Exloo, de provincie Drenthe en de vierspansport in Nederland extra op de kaart te zetten. Het WK para-mennen vormt een perfecte aanvulling op dit EK aangezien wij in Exloo ook al ieder jaar de paramenners ontvangen en wij de para-mensport een zeer warm hart toedragen,” vertelt Lieuwe Koopmans van het organisatiecomité.

Terrein uitgebreid

Om het EK en het WK optimaal te kunnen faciliteren, worden de wedstrijdterreinen uitgebreid en geheel opnieuw ingedeeld. De bestaande marathonhindernissen worden deels vervangen en verplaatst.

Geschiedenis

Het EK vierspannen wordt al zo’n 50 jaar georganiseerd. Toch is Nederland pas voor de tweede keer gastheer van het kampioenschap. In 2011 werd het EK na 20 jaar afwezigheid georganiseerd in Breda. Tweevoudig Europees kampioen Bram Chardon zal volgend jaar in Exloo een gooi doen naar zijn derde Europese titel op rij.

De paramenners streden al vaker in Nederland om de WK-medailles. In 2006, 2010, 2012, 2016 en 2018 boden diverse Nederlandse organisaties een platform voor het WK para-mennen. Drievoudig Wereldkampioene Grade 2 Francisca den Elzen hoopt volgend jaar kans te maken om voor eigen publiek haar vierde wereldtitel op rij binnen te slepen.

Bron: persbericht