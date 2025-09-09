Elf KNHS-kampioenen samengesteld mennen gehuldigd in Neerijnen

112 menners streden afgelopen weekend in Neerijnen om het KNHS kampioenschap samengesteld mennen in de klassen L en M. Het kampioenschap dat door Menvereniging Waal & Linge werd georganiseerd, bestond uit elf verschillende rubrieken. Op vrijdag werden de dressuur en vaardigheid verreden en op de zaterdag stond de marathon met zes mooie hindernissen op het programma.

Wendy Boeckhout won net als vorig jaar de klasse L voor enkelspannen pony’s, de grootste rubriek met 21 deelnemers op de startlijst. Wendy won de dressuur en stond de eerste plek niet meer af. In de klasse M ging Ester Tutert er met het kampioenslint vandoor, nadat ook zij de concurrentie al in de dressuur op achterstand had gereden.

Enkelspannen paard

Bij de enkelspannen paard in de klasse L veroverde Ymke Slump – van der Spoel met nipte voorsprong de titel. Kim de Groot, die op de Hippiade ook al de nodige prijzen in de wacht sleepte, won de klasse M.

Tweespannen pony’s

In het KNHS kampioenschap voor tweespannen pony’s in de klasse L was Irma Teunissen haar concurrenten de baas. In de klasse M prolongeerde Raymon Leliveld zijn KNHS-titel.

Tweepannen paard

Bij de tweespannen paard won Tsjerk de Jong met ruime voorsprong op de andere deelnemers in de klasse L. In de klasse M was John Castelijns een maatje te groot voor de andere tweespanrijders.

Vierspannen en tandems

Er kwamen maar liefst negen ponyvierspannen aan de start in de gecombineerde L/M klasse. De rubriek werd gewonnen door Gerco van Tuyl, die zijn vierspan in de klasse M uitbracht. Vijf vierspannen streden om de felbegeerde titel bij de paarden. Tonny van den Hoeven won de rubriek met ruime voorsprong. Bij de tandems nam Sjoerd Lenssen van start tot finish de leiding.

Bekijk hier alle uitslagen

Bron: KNHS