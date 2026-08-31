Elf nieuwe KNHS-kampioenen gehuldigd tijdens SWM Gilze

Het KNHS Kampioenschap Samengesteld Mennen vond plaats in het weekend van de Aangespannen Dag Gilze, met op vrijdag de dressuur en vaardigheid en op zaterdag de ontknoping in de altijd spectaculaire marathon. Het leverde aan het eind van de dag elf nieuwe KNHS kampioenen op in de diverse rubrieken op L en M-niveau.

KNHS Door

De Aangespannen Dag Gilze is een begrip in de regio en was afgelopen weekend toe aan haar 30ste editie, met dit keer het KNHS Kampioenschap SWM (Samengestelde Wedstrijd Mennen) als bijkomende trekpleister. Waar er tijdens de afgelopen Hippiade Mennen in Ermelo gestreden werd om de titels in de enkelvoudige onderdelen dressuur of vaardigheid, komt er bij het SWM kampioenschap het onderdeel marathon bij en gaat deze titelstrijd over drie onderdelen in totaal.

Jaar lang KNHS Kampioen

Het leverde een boeiende strijd op tussen de vele deelnemers in de diverse rubrieken met paarden of pony’s, en van enkelspan tot en met vierspan, waarbij het in de marathon naast de prachtige sport en vele spectaculaire momenten ook opviel dat de verplichte doorgang in het traject tussen de hindernissen door verschillende deelnemers gemist werd, wat uitsluiting betekende.



Onderstaande kampioenen, liefst elf in totaal, hadden hier niet mee te kampen en wisten juist op het goede moment te pieken. Zij mogen zich een jaar lang KNHS Kampioen in hun klasse noemen.

Vierspan paard L/M

1. Paskal de Graaf – Edmonda (overige paarden niet op uitslag), klasse M

Vierspan pony L/M

1. Jaap van der Wal – King, Guus, Narrador en Zomerdijks Jamboo, klasse L

Tweespan paard M

1. Koen van Aarle – Maximus en Nivitha M

Tweespan paard L

1. Michiel Klep – Lapaz, Olivia en Zhondal

Tweespan pony M

1. Sanne Janssen – Rhys en Tommy

Tweespan pony L

1. Kees Vorstenbosch – Teuntje, Stougjeshoeve Jackson en Zomerdijks Simon

Tandem pony L/M

1. Geke Blokland – Ten Ankers Patrodom en Ronnie, klasse M

Enkelspan paard M

1. Danny Geraerts – Noël

Enkelspan paard L

1. Jur Baijens – Rambo

Enkelspan pony M

1. Jordy Reuvers – Boy

Enkelspan pony L

1. Lindy Ulijn-Hanegraaf – Wilgerd’s Annabel

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Bron: KNHS