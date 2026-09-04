Cindy Benschop tweede na dressuur op WK enkelspannen: ‘Dit doet hij het liefst’

Petra Trommelen
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Cindy Benschop tweede na dressuur op WK enkelspannen: ‘Dit doet hij het liefst’ featured image
Cindy Benschop. Foto: FEI/Martin Dokoupil
Door Petra Trommelen

De dressuur op het WK enkelspannen in München is vandaag afgesloten. Cindy Benschop zette voor Nederland een zeer sterke prestatie neer en staat na het eerste wedstrijdonderdeel op de tweede plaats. Met de tienjarige KWPN’er Liberty reed de Nederlandse menster een sterke en ontspannen proef, goed voor een score van 38,85. Alleen de Zwitser Stefan Ulrich deed het beter. Met Bombardier kwam hij tot 36,12 en neemt daarmee de leiding in het klassement. Ook als team staat Nederland er goed voor. Na de dressuur bezet de equipe van bondscoach Ad Aarts de virtuele derde plaats.


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