Deschamps bovenaan na eerste dag WK Enkelspannen, Van der Doelen beste Nederlander

Gisteren zette de Fransman Clement Deschamps de hoogste score neer in de dressuurproef op het WK Enkelspannen in Le Pin au Haras. Met 68,60% (50,31 strafpunten) was hij de beste van de deelnemers die op de eerste dag aan de start kwamen. Hij werd door drie van de vijf juryleden aan kop geplaatst. De Zwitser Stefan Ulrich neemt na de eerste dag de tweede plaats in. Zijn dressuurproef werd beoordeeld met 66,30% (53,97 strafpunten). De Amerikaan Taylor Bradish staat voorlopig derde met 65,90% (54,64 strafpunten).

Frank van der Doelen was met de elfjarige KWPN’er Iverno (v. Saffraan) de beste Nederlandse menner op de eerste dag. Deze combinatie werd 19e met 61,10% (62,23 strafpunten). Eline Houterman kwam gisteren met de 14-jarige KWPN’er Fino Uno Toltien (v. Numero Uno) ook voor Nederland aan de start. De combinatie kreeg 59,30% (65,09 strafpunten) en werd 28e.

KWPN-paarden in top tien

Het beste KWPN-resultaat werd gisteren neergezet door de achtjarige L Pedro van Hoeve Utrecht (v. Governor). Met de Hongaar András Moldován werd een dressuurscore gerealiseerd van 64,60% (56,64 strafpunten) en dat was goed voor een voorlopige vijfde plaats. De Finse Talvikki Järvinen eindigde op de zevende plaats met de 16-jarige Danser T (Plain’s Liberator). Hij is gefokt door Frans Tonnaer uit het Limburgse Ysselsteyn. Zijn broer Harrie fokte drie paarden die twee weken geleden meededen aan het WK Vierspannen.

Jansma en Karelse

Vandaag komen Larissa Jansma en Pieter Karelse voor Nederland aan de start in de dressuurproef. Zaterdag vindt de marathon plaats en zondag de afsluitende vaardigheid. Twee jaar geleden werd het kampioenschap ook in Le Pin au Haras gehouden. De zilveren medaille was toen voor het Nederlandse team en de individuele gouden medaille was voor Saskia Siebers met Axel.

