Larissa Jansma en Stan van Eijk winnen overtuigend NK Enkel- en Tweespan

Larissa Jansma en Stan van Eijk gingen al vanaf de dressuur aan de leiding in de strijd om het NK voor enkelspannen en tweespannen paard. Beiden stonden de koppositie niet meer af in de marathon en vaardigheid. Daarmee prolongeerde Larissa Jansma haar nationale titel bij de enkelspannen en won Stan van Eijk voor de derde keer in zijn loopbaan het kampioenschap bij de tweespannen.

Het Nederlands Kampioenschap voor de tweespannen maakte deel uit van de internationale driesterrenwedstrijd, die gewonnen werd door wereldkampioen Martin Hölle. Stan van Eijk legde in de dressuur al beslag op de tweede plaats achter de Hongaar en nam daarmee al vanaf de start de leiding in het NK. Met een zevende plek in de marathon behield Van Eijk zijn leidende positie in het NK-klassement.

Evers maakt het Van Eijk lastig

Een lastige vaardigheidsproef veroorzaakte nog de nodige verschuivingen in het klassement. Titelverdediger Erik Evers reed een goede vaardigheid waarin slechts één balletje viel en schoof daardoor naar de zilveren plaats. Stan van Eijk wist wat hij moest doen om zijn derde titel veilig te stellen. Ook hij reed op het einde van zijn proef een balletje naar beneden en kreeg wat tijdfouten, maar had voldoende voorsprong om op de hoogste plaats van het podium plaats te mogen nemen. Het zilver ging naar Erik Evers, Tom Engbers won het brons.

Jansma prolongeert titel

Met 27 deelnemers was de rubriek voor de enkelspannen goed bezet. De twintigjarige Larissa Jansma kwam naar Harich om haar gouden plak van vorig jaar te verdedigen met haar paard Dandy Jane. Met winst in de dressuur en een tweede plek in de marathon begon Larissa met ruime voorsprong aan haar vaardigheidsproef en gaf met één gevallen balletje de voorsprong in zowel de internationale wedstrijd als het kampioenschap niet meer uit handen. Pieter Karelse won vorig jaar nog brons met zijn paard Flynn, dit jaar lag het zilver voor hem klaar. Het brons ging naar Cindy Benschop met haar paard Liberty.

Mooie opsteker richting het WK

Bondscoach Ad Aarts was tevreden over het verloop van beide kampioenschappen. “De wedstrijd is in alle opzichten heel goed verlopen. Larissa reed een hele sterke wedstrijd. Leuk om te zien dat een jeugdig talent uit het Perspectieven Team zo’n wedstrijd al zo professioneel afmaakt.” Een mooie opsteker richting het WK in Frankrijk dat in september plaatsvindt. Ook de winnaar van de titel bij de tweespannen kreeg lovende woorden van de bondscoach. “Stan heeft sinds twee jaar wat jongere paarden in zijn span en heeft goed de stijgende lijn te pakken. Die zit goed op schema richting de top bij de tweespannen, die volgend jaar hun WK rijden in Beekbergen.”

Bron: Persbericht