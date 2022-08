Europese mentitels voor Nederlands landenteam én Renate Provoost en Jorn van Olst

Gouden succes voor de Nederlandse jeugd op het EK Mennen in Hongarije. Het landenteam ging als favoriet de vaardigheid in en wist die positie vast te houden. Goud voor TeamNL dus! Individuele titels waren er voor Renate Provoost, Europees Kampioen enkelspan pony's bij de junioren en Jorn van Olst Europees U25 kampioen bij de pony-tweespannen. Bovendien was er zilver voor Brent Janssen en brons voor Lisanne van Meerten en Anouk de Haas.

Het landenklassement ging dus niet meer op de schop, het Nederlands team bleef dankzij twee foutloze rondjes en drie keer een enkele bal bovenaan het klassement. De zilveren teammedaille was voor Duitsland, Hongarije was derde.

Juniorengoud

Bij de junioren won Renate Provoost het kampioenschap pony enkelspan. Zij had slechts één balletje in de afsluitende vaardigheid en steeg daarmee van plek twee naar het goud. Larissa Jansma bleef foutloos en klom van de zesde naar de vierde positie, op slechts 15/100 strafpunt van brons.

U25: drie medailles

Bij de U25 menners was er een zilveren en een bronzen medaille bij de enkelspanrijders. Brent Janssen was de beste in de vaardigheid maar kon niet meer genoeg inhalen op de gouden Duitse menster Lisa Maria Tischer. Ook Lisanne van Meerten was foutloos en consolideerde haar derde plaats in het klassement. In de wat kleinere rubriek voor U25 tweespanrijders U25 was goud voor Jorn van Olst, die ook een foutloze vaardigheid reed.

Uitslagen individueel

Uitslagen teams