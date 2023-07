Exloo klaar voor EK&WK mennen: laatste hindernissen gebouwd

Nog een maand en dan is Hippisch Centrum Exloo hét toneel voor het EK & WK mennen. De afgelopen weken heeft de organisatie de laatste hand gelegd aan de terreinen en zijn de laatste acht hindernissen gebouwd. ''We organiseren gedurende het hele jaar een groot aantal hippische en andere evenementen op onze terreinen, maar het EK&WK mennen vormt dit jaar het absolute hoogtepunt.”

Van 23 tot en met 27 augustus staat het terrein in teken van het Europees Kampioenschap vierspannen en het Wereldkampioenschap paramennen. Het team van Hippisch Centrum Exloo rondde onlangs de bouw van de laatste van de acht hindernissen af.

Ook de bodem van de losrijpiste op gras werd grondig aangepakt en verkeert in uitstekende staat om de deelnemers optimale omstandigheden te kunnen bieden ter voorbereiding op hun wedstrijd. De hoofdpiste met de professionele zandbodem vormt onder alle weersomstandigheden de perfecte ondergrond voor de dressuur-en vaardigheidsproeven en twee marathonhindernissen.

Hoogtepunt van het jaar

Lieuwe Koopmans vertelt namens Hippisch Centrum Exloo: “We zijn de afgelopen weken heel druk geweest om alles in orde te maken voor de kampioenschappen. De terreinen liggen er nu schitterend bij. Het is ons doel om er een gedenkwaardig evenement van te maken, voor zowel de vierspanrijders als voor de paramenners. We organiseren gedurende het hele jaar een groot aantal hippische en andere evenementen op onze terreinen, maar het EK&WK mennen vormt dit jaar het absolute hoogtepunt.”

De laatste acht hindernissen worden gebouwd op het terrein in Exloo. Foto: Hippisch Centrum Exloo

Bron: persbericht