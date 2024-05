Familie de Ronde gaat aan kop in Saumur

In Frankrijk strijden de vierspanrijders dit weekend om de titel in de Wereldbeker kwalificatie van Saumur. Voor Nederland staan Edwin van der Graaf, Antonie ter Harmsel en Koos de Ronde op de startlijst. Na de onderdelen dressuur en marathon gaat laatstgenoemde momenteel aan de leiding, hij wordt op de voet gevolgd door Michael Brauchle.

Het verschil tussen de Ronde en Brauchle is 0,24 punten, wat betekent dat het straks in de vaardigheid nog spannend wordt. In het landenklassement gaat Duitsland ruim aan de leiding, voor België. Nederland staat op de vierde plaats.

Anna de Ronde aan de leiding bij tweespannen

Anna de Ronde pakte na de dressuur de koppositie bij de tweespannen. In de marathon noteerde Leo van der Burgt het beste Nederlandse resultaat (derde plaats), waardoor hij nu vierde staat. De Zweedse Emma Olsson won de marathon en staat momenteel achter Anna de Ronde, die met een vierde plaats in de marathon haar leidende positie aanhoudt.

Tussenstanden

Tussenstand landenklassement

Bron: Horses.nl