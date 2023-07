Francisca den Elzen Nederlands Kampioene Paramennen

Francisca den Elzen is in haar allerlaatste samengestelde menwedstrijd op overtuigende wijze Nederlands Kampioene Paramennen geworden. Jacques Poppen veroverde het zilver en het brons ging naar titelverdedigster Ingmar Veneman. Het NK was voor bondscoach Ad Aarts een observatiewedstrijd voor het WK. Toch zal drievoudig wereldkampioene Francisca den Elzen haar titel niet kunnen verdedigen: ''ik gebruik aardig wat medicijnen en daarmee kom ik straks niet meer door de dopingcontrole.''

De 48-jarige menster uit Drouwenerveen sloot met de nationale titel haar succesvolle carrière in stijl af met haar pony Vandijk’s Superboy. Ze werd in de internationale wedstrijd, waar het NK deel van uitmaakte, tweede in de dressuur en won de marathon. Met een foutloze vaardigheid kwam er een mooi eind aan een lange reeks successen in de internationale wedstrijdsport. Francisca den Elzen werd maar liefst drie keer wereldkampioene, maar zal in augustus in Exloo niet strijden om een vierde titel.

Dopingcontrole

“Ik stop met paramennen. Omdat ik aardig wat medicijnen gebruik kom ik daarmee straks niet meer door de dopingcontrole. Ik blijf nationaal nog wel dressuur en vaardigheid rijden. Zo rijd ik over twee weken ook op de Hippiade, daar heb ik me voor geselecteerd”, aldus de kersverse kampioene.

Uitslag Nederlands Kampioenschap Paramennen 2023 Beekbergen

Francisca den Elzen (Drouwenerveen) – 130.16 Jacques Poppen (Froombosch) – 147.89 Ingmar Veneman (Tweede Exloërmond) – 151.77

Volledige uitslag

Bron: KNHS