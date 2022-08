Goud voor Hammink, Hendriks en Schuiling op NK ponymennen

Door de nodige aanpassingen in het programma van de Samengestelde Menwedstrijd in Wierden kon het Nederlands Kampioenschap ponymennen ondanks de hitte toch plaatsvinden. Marijke Hammink prolongeerde haar titel bij de vierspannen, Cas Hendriks werd kampioen bij de tweespannen en de hoogste trede op het podium bij de enkelspannen was voor Anniek Schuiling.

De organisatie besloot een paar dagen voor de wedstrijd om in verband met de voorspelde hitte haar programma aan te passen. Ze schrapten een aantal rubrieken, waardoor het NK ponymennen en de observatiewedstrijd voor enkelspannen paard in de ochtenden verreden konden worden. Bondscoach Ad Aarts was vol lof: “Het was een mooi NK, de organisatie had ook een goede keuze gemaakt door de wedstrijden in de ochtend te laten verrijden, dat is goed uitgepakt.” Ook over de zwaarte van het kampioenschap was de bondscoach tevreden. “De marathon was voldoende zwaar en de vaardigheid was pittig, echt een kampioenschapsparcours.”

Op herhaling

Marijke Hammink won de Nederlandse titel voor de vierde keer op rij. “In 2018, 2019 en 2021 won ik in Oirschot. Nu dan in Wierden. Het is na vier keer winnen nog steeds een uitdaging, je krijgt het niet cadeau”, stelt de kampioene. Hammink moest de zege in de dressuur overlaten aan Jan de Boer, maar won de marathon. In de vaardigheid was ze de enige deelnemer die foutloos binnen de tijd bleef. Hammink komt dit seizoen niet meer aan de start. “De pony’s krijgen nu wat vakantie en volgend jaar gaan we ons richten op het WK in Oirschot.” Jan de Boer won het zilver en Hendrik-Jan Beekhuiszen het brons bij de vierspannen.

Hoog niveau

Bij de tweespannen pony’s sleepte Cas Hendriks zijn derde nationale titel in de wacht door de dressuur en vaardigheid te winnen. “Het niveau bij de tweespannen pony’s ligt nu hoger dan in 2016 en 2017 toen ik ook het NK won. Dus als je dan opnieuw wint is dat heel leuk.”



Titelverdedigster Melanie van de Bunt veroverde het zilver voor Larissa Reints die zegevierde in de marathon.

Enkelspannen

Anniek Schuiling stond met haar pony op de vijfde plek na de marathon. Door een zeer sterk gereden vaardigheid mocht ze zich uiteindelijk laten huldigen als kampioene bij de enkelspannen. Op het podium werd ze geflankeerd door Marloes van ’t Veld (zilver) en Henk Radstake (brons)

Bron: KNHS