Goud voor Nederland bij EK Mennen, Bram Chardon en Koos de Ronde individueel goud en zilver

Met goud voor Bram Chardon, zilver voor Koos de Ronde en teamgoud voor de Nederlandse menners onder leiding van bondscoach Ad Aarts is het EK Mennen in Exloo een eclatant succes geworden voor TeamNL. Bij het WK paramennen op hetzelfde terrein was er de vierde plaats voor het Nederlandse team.

Bram Chardon gaf zijn leidende positie na dressuur en marathon niet uit handen en veroverde het goud na de vaardigheidsproef in Exloo. Goud dus voor Chardon! Koos de Ronde veroverde het zilver individueel en droeg daarmee natuurlijk ook bij aan het teamgoud voor Nederland. Michael Brauchle uit Duitsland won het individuele brons, hij was gisteren de beste in de marathon.

Bram Chardon in de vaardigheid op het EK Exloo. Foto: Copyright © FEI/Martin Dokoupil.

Impressie marathon zaterdag:

Paramenners: Individueel zilver en brons

Bij de paramenners viel het Nederlands team net buiten het podium in de landenwedstrijd, maar individueel waren er wel twee medailles te vieren, beide in Grade II. Ingmar Veneman reed naar zilver en Aad van Marwijk won brons.

Ingmar Veneman won zilver met Siglavy Linada in Grade 2. Foto: Copyright © FEI/Martin Dokoupil.

Bron: KNHS / Horses.nl