Hammink, Chardon, Flobbe en Den Elzen bovenaan in Exloo

In Exloo werd afgelopen weekend onder (deels) natte omstandigheden de eerste internationale samengestelde menwedstrijd op eigen bodem van 2023 verreden. De Nederlandse combinaties scoorden goed. In de 3* wedstrijd waren er overwinningen voor Marijke Hammink (vierspan pony's), IJsbrand Chardon (vierspan paarden), Sietske Flobbe (tweespan pony's) en Francisca den Elzen (para enkelspan paard).

In de relatief grote rubriek van tweespannen pony’s op 3* niveau, was de gehele top vijf Nederlands. Achter Sietske Flobbe (122,08) sloten Larissa Reints (123,09) en Nathalie van der Ende (126,7) aan. Nipt vierde werd Anouk de Haas, voor Jorn van Olst op plaats vijf. Bij de vierspanpony’s won Marijke Hammink (112,21). Zij hield haar koppositie de hele wedstrijd vast. De tweede plaats ging naar Jan de Boer, derde werd Dianne Legemaat – Van Bemmel. In de grote competitie voor enkelspan pony’s moest Anniek Schuiling (116.64) het hoofd buigen voor de Fransman Gilles Pirotte (116,22). De top drie in deze rubriek stond nog geen halve punt uit elkaar en Schuiling won zowel de marathon als de vaardigheid.

Paarden 3*

Bij de paarden ging de 3* enkelspanrubriek naar de Noorse Ingrid Henriksson (118,65), Nederlander Peter Zeegers werd tweede (199,21). Bij de tweespannen was de winst voor Australiër Tor van den Berge (120.36), ondanks een tiende plaats in de marathon. Sandor van Vliet werd hier derde met 127,61 punten. De vierspancompetitie was met overmacht voor IJsbrand Chardon en zijn span (122,96). Bij de Paramenners zag Francisca den Elzen een balletje vallen bij de vaardigheid, maar dat was dan ook het enige foutje van het weekend. Den Elzen werd ruimschoots eerste met 113,33 punten.

Ook in 2* Nederlands succes

In Exloo werd bovendien een 2* verreden, met ook daarin goede Nederlandse resultaten. De topscore ging naar Klaas van der Sande die met zijn pony S.W. Summer’s Dream Prince op totaal 97,90 punten uitkwam bij de enkelspannen. Dat was mede te danken aan de uitstekende 40,43 in de dressuur. Tweede was Desiree van Lambalgen – Hierden. Bij de pony tweespannen won Rowan Timmer de wedstrijd, voor Dexter Biersteker en Dyonne van Beelen. De vierspanwedstrijd pony’s op 2* niveau was voor Joris Wouda. Bij de enkelspannen paarden ging de winst naar de Duitse menner Christian Prinz (110,10), gevolgd door internationaal debutant Niels Jonkers (117,00) en Shirley Moors (117,90).

Bron: Horses.nl