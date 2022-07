Hammink en Van de Bunt winnen WK-tryout in Oirschot

Als voorbereiding op het Wereldkampioenschap Ponymennen, dat volgend jaar in Oirschot plaatsvindt, kwamen 111 ponyaanspanningen uit twaalf landen alvast de terreinen van Steenhof Stables verkennen. De driesterrenwedstrijd bij de tweespannen pony’s werd gewonnen door Melanie van de Bunt, bij de vierspannen ging Marijke Hammink er met de winst vandoor.

In de tweesterren-wedstrijd kwamen 19 aanspanningen aan de start, in de driesterren-wedstrijd liep het storm met de inschrijvingen. De ponymenners konden met hun deelname in Oirschot alvast kennismaken met de marathon en vaardigheid van parcoursbouwer Johan Jacobs, die ook op het WK de parcoursbouwer is.

Tevreden bondscoach

“Het was een mooi opgezette wedstrijd op goede terreinen en het weer zat ook mee”, complimenteert bondscoach Ad Aarts de organisatie. Aarts was ook tevreden over de prestaties van de Nederlandse menners. “Bij de enkelspannen krijgen we wat nieuwe combinaties met pony’s die de nodige potentie hebben. Dat zag er goed uit. Als die zich doorontwikkelen dan liggen er veel mogelijkheden, daar ben ik heel blij mee.”

Sterk gereden

Melanie van de Bunt won bij de tweespannen van 32 concurrenten. “Melanie heeft heel sterk gereden. Ze heeft ook een jongere pony ingezet, dat is ook een pluspunt, dat ze daar nu al een verschil mee kan maken. Dat geeft een goed gevoel richting het WK volgend jaar”, meent Aarts. Dat goede gevoel had de bondscoach ook over Marijke Hammink. De regerend wereldkampioene won van start tot finish de rubriek voor vierspannen, waarin maar liefst 23 aanspanningen van start gingen. “Marijke is één van de beste menners van de wereld. Het zag er heel professioneel uit.”

NK

Van 12 tot en met 14 augustus staat het NK voor de ponymenners in Wierden op het programma. “Ik denk dat dat een hele mooie strijd kan worden, want de jeugdige menners hebben nu ook goed gereden. De stijgende lijn zit erin. Als alles gezond en heel blijft, en het groeit allemaal nog een beetje door, dan kunnen we volgend jaar met een goed gevoel naar het WK in eigen land.”