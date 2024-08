Hammink, Hendriks en Schuiling winnen titels bij NK Ponymennen

Op het Nederlands Kampioenschap Ponymennen in Wierden stonden vandaag meerdere oude bekenden op de hoogste trede van het podium. Marijke Hammink won voor de zesde keer op rij bij de vierspannen pony’s, Cas Hendriks prolongeerde zijn titel bij de tweespannen. Anniek Schuiling werd voor de tweede keer in haar carrière kampioene in de rubriek voor enkelspannen.

Bondscoach Ad Aarts was goed te spreken over het kampioenschap. “Het was een mooie wedstrijd, waarbij vooral in de lastige vaardigheid nog van alles gebeurde. Omdat de wedstrijd vandaag al vroeg afgelopen was konden de deelnemers op tijd huiswaarts keren en hadden de pony’s geen last van het warme weer.”

Hammink op herhaling bij vierspannen

Marijke Hammink reed opnieuw een geweldig kampioenschap, waardoor ze na drie sterk gereden onderdelen haar zesde titel won. “Marijke steekt er met kop en schouders boven uit”, klinkt het lovend uit de mond van de bondscoach. Joris Wouda won de vaardigheid, waardoor hij opklom naar de zilveren podiumplaats. Het brons ging naar Hendrik-Jan Beekhuiszen.

Open strijd bij tweespannen

Cas Hendriks prolongeerde zijn titel bij de tweespannen pony’s. “Cas deed netjes wat hij aan zijn stand verplicht is”, meent Ad Aarts. Hendriks won de dressuur en de vaardigheid, en verloor niet al teveel in de marathon. “Om uiteenlopende redenen ontbraken enkele kaderleden in deze rubriek, daardoor kwam er een mooie open strijd”, aldus de bondscoach. Dexter Biersteker (zilver) en Ischa Vink (brons) vergezelden Cas Hendriks op het podium.

Enkelspannen

Anniek Schuiling won in 2022 haar eerste nationale titel en herhaalde in Wierden die prestatie door de dressuur en vaardigheid te winnen en als derde te eindigen in de marathon. Desiree van Lambalgen won het zilver voor Heidi te Poele die mede door winst in de marathon het brons veroverde. “De ervaring van Anniek werd ook hier bevestigd”, geeft Aarts aan. “Heidi en Desiree maken stappen in hun ontwikkeling. Ze hebben ook leuke pony’s, die ook internationaal door kunnen groeien.”

Observatiewedstrijd paarden

De rubriek enkelspannen Paard was de laatste observatiewedstrijd voor het WK Enkelspannen dat in september verreden wordt. Larissa Jansma won de rubriek voor Pieter Karelse en Eline Houterman. De bondscoach maakt later deze week zijn selectie voor het WK bekend.

Uitslagen

NK enkelspan pony

Anniek Schuiling – 142.92

Desiree van Lambalgen – 156.15

Heidi te Poele – 160.61

NK tweespan pony’s

Cas Hendriks – 147.03

Dexter Biersteker – 156.70

Ischa Vink – 157.02

NK vierspan pony’s

Marijke Hammink – 144.08

Joris Wouda – 176.17

Hendrik-Jan Beelhuiszen – 180.29

Alle uitslagen

Bron: KNHS