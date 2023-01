Nederlandse menners vormen helft deelnemersveld WB finale

Met een topdrienotering voor zowel IJsbrand Chardon als Koos de Ronde hebben de vierspanrijders van TeamNL de laatste FEI Wereldbekerkwalificatiewedstrijd in Leipzig in stijl afgesloten. Na acht kwalificatiewedstrijden werd vandaag ook duidelijk welke zes menners over twee weken startgerechtigd zijn in de Wereldbekerfinale in Bordeaux. Onder hen maar liefst drie Nederlandse vierspanrijders.

De wereldbekerwedstrijd in Leipzig was de enige wedstrijd van het indoorseizoen waar de gehele top van de vierspansport in actie kwam. Twee weken voor de finale zou je kunnen spreken van een generale repetitie, en daarbij past dan goed dat er onder druk fouten worden gemaakt. Dat gebeurde wereldkampioen Boyd Exell en IJsbrand Chardon in de opwarmronde, waarin titelverdediger Bram Chardon weergaloos was. Vandaag waren de rollen omgedraaid.

Foutloos

De parcoursbouwer had op de tweede wedstrijddag in Leipzig een ander parcours neergezet. IJsbrand Chardon reed als eerste starter een foutloze ronde in een snelle tijd, maar moest afwachten of hij zich daarmee geplaatst had voor de Drive-Off. Als vijfde starter bleef ook Koos de Ronde foutloos en bleef na een vloeiende rit slechts 0,26 seconden achter op de tijd van IJsbrand. Bram Chardon reed de snelste tijd, maar zag drie balletjes in het zand vallen, waardoor er 12 strafseconden bij zijn tijd werden opgeteld. Daarmee stond hij voor het eerst dit seizoen buiten de Drive-Off.

Exell wint

In de Drive-Off mochten Koos de Ronde en IJsbrand Chardon het opnemen tegen Boyd Exell. Chardon kreeg een ongelukkige bal op de eerste poort, maar kwam over de streep in een snelle tijd. Koos de Ronde bleef foutloos maar kwam net niet (0,08 sec) aan de tijd van IJsbrand Chardon. Boyd Exell wist de wedstrijd in Leipzig te winnen.

‘Veel kwaliteit’

Bram Chardon nam zijn verlies sportief op. “Dit was voor mijn eigen scherpte wel even goed”, analyseert hij. “Ook als het op de vrijdag goed gaat, kun je twee dagen later vijfde staan. Mijn snelheid was heel goed, maar ik kreeg drie balletjes. De eerste was een inschattingsfout van mij, daarna reed ik slecht aan op de volgende en daardoor viel de tweede bal. Toen wist ik dat ik alles of niets moest rijden.” De menner had veel lof voor zijn nieuwe voorpaard. “Hij heeft het heel goed gedaan. De foutjes van vandaag kwamen niet door hem. Als je ziet hoe eenvoudig ik naar die snelle tijd reed, dat bewijst hoeveel kwaliteit dit paard heeft. In de finale zal ik waarschijnlijk op de ervaring en routine van mijn andere voorpaard Faro terugvallen, daarom had ik die nu wat rust gegeven en thuis gelaten. Maar ze gaan allebei mee, dus ik kan op het laatste moment nog beslissen.”

Finale in Bordeaux

De ontknoping van wereldbekerseizoen 2022-2023 zal in Bordeaux plaatsvinden op 4 en 5 februari. De Nederlandse numerieke overmacht in de finale bewijst het hoge niveau van de vierspansport in Nederland, echter de finalestrijd is nog niet gestreden. Koos de Ronde en vader en zoon Chardon zullen het moeten opnemen tegen de lastig te kloppen Australiër Boyd Exell, de Zwitser Jérôme Voutaz en de snelle Dries Degrieck uit België. Het belooft een spannende finale te worden, waarin de menners aan elkaar gewaagd zijn.

Uitslag FEI Wereldbekerwedstrijd Vierspannen Leipzig

Boyd Exell (Aus) – 139.09 / 135.44 IJsbrand Chardon (Den Hoorn) – 142.33 / 141.13 Koos de Ronde (Zwartewaal) – 142.59 / 141.21 Michael Brauchle (Dui) – 147.29 Bram Chardon (Den Hoorn) – 147.80

Bron: KNHS