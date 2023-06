 Huisman, Hendriks en Hammink winnen nationale titels ponymennen

Op het Nederlands Kampioenschap Ponymennen wisten Marijke Hammink en Cas Hendriks hun nationale titel te prolongeren bij respectievelijk de vier- en tweespannen. Milou Huisman stond voor het eerst op de hoogste trede in de rubriek voor enkelspannen.

Bondscoach Ad Aarts was positief over het verloop van het kampioenschap, dat voor het eerst georganiseerd werd in Hellendoorn. “Het was een mooie wedstrijd. De dressuurterreinen waren mooi, de marathon was zwaar en de vaardigheid was pittig. Het totaal was NK-waardig. De ervaren spannen kwamen boven, dat zie je in de uitslag terug”, aldus Aarts.

Vijfde titel voor Marijke Hammink

Marijke Hammink sleepte bij de vierspannen met overmacht haar vijfde titel binnen. De regerend wereldkampioene won alle onderdelen. In de dressuur had ze al ruim 8 strafpunten voorsprong op haar achtervolgers, en die voorsprong bouwde ze uit tot maar liefst 26 strafpunten. Dianne Legemaat en Jan de Boer kregen het zilver en brons uitgereikt. Ad Aarts was dan ook zeer lovend over Hammink: “Het is ongekend hoe ze die wedstrijd in alle onderdelen controleert. Ook de manier waarop, het is een streling voor het oog.”

Cas Hendriks

Ook de 25-jarige Cas Hendriks prolongeerde zijn titel bij de tweespannen. Hij begon met lichte achterstand op naaste concurrente Melanie van de Bunt aan de afsluitende vaardigheid. Door een foutloze rit met minimale tijdsoverschrijding verhoogde hij de druk en die tactiek pakte in zijn voordeel uit. Van de Bunt werd tweede, Anneke Cremers won het brons.

Allround pony levert Huisman titel op

Milou Huisman veroverde haar eerste titel met haar pony Thysje. Door een zesde plek in de dressuur, de derde plaats in de marathon en een vijfde plaats in de vaardigheid wist ze de hoogste trede van het podium te bereiken. “Milou heeft een pony met heel veel looplust. Je ziet dat ze heel allround boven gekomen is, dat is positief”, meent Aarts. Brent Janssen en titelverdedigster Anniek Schuiling flankeerden Huisman bij de huldiging.

Uitslagen

NK enkelspan pony

1. Milou Huisman – 141.92

2. Brent Janssen – 142.20

3. Anniek Schuiling – 145.74

NK tweespan pony’s

1. Cas Hendriks – 131.50

2. Melanie van de Bunt – 136.51

3. Anneke Cremers – 136.76

NK vierspan pony’s (podiumfoto)

1. Marijke Hammink – 128.58

2. Dianne Legemaat-Van Bemmel – 154.46

3. Jan de Boer – 155.68

Bron: KNHS