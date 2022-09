IJsbrand Chardon: ‘Ik mag nog niet stoppen’

Het FEI Wereldkampioenschap Vierspannen in Pratoni del Vivaro kende zondag een sensationele ontknoping. Een bijzonder lastige vaardigheidsproef in de stromende regen, waarin alleen Bram Chardon foutloos bleef, schudde het klassement flink op. De vierspanrijders van TeamNL hielden stand en wonnen met ruime voorsprong het goud, een knappe individuele zilveren medaille was er voor IJsbrand Chardon.

Alle rijders die door bondscoach Ad Aarts waren opgesteld in het team hadden een belangrijke bijdrage aan het teamgoud. IJsbrand Chardon door zijn sterke dressuurproef en marathon, Koos de Ronde met zijn adembenemende marathon en Bram Chardon door zijn masterclass vaardigheid rijden. En zo won Nederland voor de 11e keer teamgoud.

Foutloos

Het vaardigheidsparcours bestond uit 20 hindernissen, waar zelden vanuit een rechte lijn op aangereden kon worden. Door het vele gedraai bleek de toegestane tijd alleen voor Bram Chardon haalbaar. Hij liet ook alle balletjes op de kegels liggen en schoof daarom vanaf de achtste plaats door naar plek vier. Dat resultaat legde druk op de zeven rijders die na hem van start moesten. “Vandaag ben ik toch wel blij”, bekent Bram Chardon na afloop. Bram had graag met het span willen rijden waarmee hij in Beekbergen Nederlands kampioen werd. “Helaas bleek mijn paard Freddy dinsdag niet fit en moest ik hem omwisselen met Juventus, een paard dat minder ervaring heeft. Dat was jammer, want ik had het gevoel dat ik met Freddy in het span wel kans maakte op een medaille, dat leek nu niet haalbaar. Maar ik heb gereden voor het teamgoud, en vandaag was fantastisch. Gezien mijn wisseling in het span moet ik met mijn vierde plek en teamgoud gewoon tevreden zijn.”

Bram Chardon op het WK in Pratoni del Vivaro. Foto: FEI / Christophe Tanière.

Stuivertje wisselen

Koos de Ronde, die gisteren een magistrale marathon reed, tikte vandaag drie ballen naar het gras, waardoor hij twee plekken zakte in het eindklassement. IJsbrand Chardon verdedigde zijn bronzen positie en deed dat met glans, door foutloos te rijden en slechts een paar strafpunten tijdsoverschrijding op te lopen. Door een foutje van Michael Brauchle wisselde IJsbrand Chardon met de Duitser van plaats, en kreeg daarmee het zilver in handen. Titelverdediger Boyd Exell kon zich de nodige tijdfouten permitteren en stelde met een uitgekiende rit zijn zesde gouden WK-medaille op rij veilig.

Koos de Ronde in de marathon van zaterdag. Foto: FEI / Christophe Tanière.

Nog niet stoppen

Weer twee WK-medailles erbij in de overvolle prijzenkast van IJsbrand Chardon. “Ik kwam voor goud, laat dat duidelijk zijn. Maar ik haalde in de dressuur helaas niet de punten die ik met mijn span kan halen door twee voorvallen op het voorterrein net voordat ik de ring in moest.” Chardon werd toch nog vijfde in de dressuur, vierde in de marathon en tweede in de vaardigheid, dus had met drie sterke scores een belangrijke bijdrage aan het 11e teamgoud. IJsbrand was daar alle keren bij als teamlid. “Ik heb het allemaal meegemaakt. Ik mag nog niet stoppen”, lacht hij stralend.”

‘Goed afgemaakt’

Bondscoach Ad Aarts was een tevreden man. “Het was spannend want er werden vandaag veel fouten gemaakt, dus het was mooi dat Bram als eerste rijder van het team foutloos bleef. Dat haalde de druk bij de anderen wat weg. Ik ben blij met het zilver van IJsbrand en het teamgoud. In de dressuur lieten we wat liggen, maar we hebben het goed afgemaakt.”

Eindstand individuele klassement

Boyd Exell (AUS) – 156.06 IJsbrand Chardon (Den Hoorn ZH) – 159.82 Michael Brauchle (GER) – 163.89 Bram Chardon (Den Hoorn ZH) – 165.92 Mareike Harm (GER) – 168.76 Glenn Geerts (BEL) – 173.74 Koos de Ronde (Zwartewaal) – 175.09 Chester Weber (USA) – 175.90

24. Mark Weusthof (Rossum, Ov) – 211.72

30. Hans Heus (Eerbeek) – 244.87

32. Antonie ter Harmsel (Rijssen) – 251.81



Eindstand landenklassement

Nederland – 313.93 Duitsland – 327.45 België – 356.39

Bron: KNHS

