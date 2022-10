IJsbrand Chardon: ‘In Maastricht WB-finale veiligstellen’

In de eerste FEI Wereldbekerwedstrijd vierspanmennen, in Lyon, eindigde IJsbrand Chardon op de tweede plaats en legde Koos de Ronde beslag op de derde plek. De spannende wedstrijd werd gewonnen door Boyd

Exell. Omdat de Australiër op een wildcard aan de start kwam, ging het maximale aantal van tien wereldbekerpunten met IJsbrand Chardon mee naar huis.

De Nederlandse parcoursbouwer Jeroen Houterman had een mooi en vloeiend parcours gebouwd, waarin zeven menners aan de start kwamen. “Het was een snel parcours met mooie lange lijnen”, beaamt IJsbrand Chardon, die blij was met zijn goede seizoenstart. “Ik wilde dit seizoen graag meteen vol van start en ben supertevreden met mijn span. Gisteren in de opwarmronde viel er nog een ongelukkig balletje, vandaag bleef ik foutloos. Ik heb nu ook de volle mep punten, dan sta je eigenlijk al met één been in de finale.”

Finale veiligstellen

Volgende week start IJsbrand Chardon in Maastricht. “Daar rijd ik met dezelfde paarden, daarmee probeer ik mijn finaleplaats veilig te stellen. Dan kan ik daarna op twee wedstrijden nieuwe paarden inzetten. We hebben geïnvesteerd in nog meer snelheid. Naar Stockholm neem ik denk ik mijn nieuwe hengst mee, dat wordt een absolute crack.” Koos de Ronde was naast Exell en Chardon de derde menner die zich plaatste voor de winning round. Hij bleef foutloos, maar was net iets minder snel dan zijn collega’s. Met zijn derde plaats verdiende De Ronde zeven wereldbekerpunten.



Uitslag Wereldbekerwedstrijd vierspannen Lyon:

Boyd Exell (Aus) – 140,82 IJsbrand Chardon (Den Hoorn) – 145,79 Koos de Ronde (Zwartewaal) – 150,08

Bron: KNHS