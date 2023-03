IJsbrand Chardon probeert EK hindernissen en nieuw paard uit in Exloo

Vierspanrijder IJsbrand Chardon heeft in Exloo de eerste internationale samengestelde wedstrijd van het buitenseizoen gewonnen. Een fijne seizoenstart voor Chardon op de plek waar over vijf maanden het Europees Kampioenschap plaatsvindt. “Ik kwam naar Exloo om een nieuw paard uit te proberen. Die heeft het fantastisch gedaan, ik kan niet anders zeggen”, vertelt de winnaar van de vierspanrubriek voor paarden enthousiast.

Chardon: “Het liep goed. In de dressuur kreeg ik 40 punten en in de marathon hadden we in zes hindernissen de snelste tijd. Maar de top was hier niet aanwezig”, nuanceert Chardon zijn overwinning op de terreinen van

Hippisch Centrum Exloo, waar van 23 tot en met 27 augustus het EK vierspannen en het WK Paramennen plaatsvindt.

Nieuwe hindernissen

“We reden in drie nieuwe EK-hindernissen. De waterbak is een hele snelle hindernis met een supergoede bodem erin. Hindernis drie was een technische hindernis, die was nu normaal uitgevlagd, het is afwachten wat de parcoursbouwer daar straks doet. Hindernis vier was ook een nieuwe hindernis, het zag er allemaal goed uit. Het dressuurterrein is uitstekend, de bodem is top. Het kan echt een mooi EK worden”, aldus Chardon.

Beleving

Toch kwamen er maar weinig vierspanrijders uit de top naar Exloo om in de EK-entourage te rijden. “Ik had een nieuw paard dat ik graag wilde uitproberen, dat was de voornaamste reden voor mij om naar Exloo te gaan”, bekent IJsbrand Chardon. “Nu ik gereden heb ben ik ontzettend blij dat ik dat gedaan heb. Het geeft toch een stukje voorsprong. Je ziet het terrein, je hebt de beleving van de locatie en we hebben in drie van de nieuwe hindernissen gereden. Natuurlijk is het straks met andere poorten anders, toch heb ik al een feeling met de hindernissen. Dat is nooit een nadeel. Je wint daar uiteraard niet door, laat ik daar duidelijk in zijn, en de andere jongens kennen Exloo ook wel.” Chardon snapt zijn collega’s wel: “Het is nog vroeg in het seizoen met de kans op slecht weer, en dat hadden we ook. Dan heb je ze liever thuis staan. Maar ik heb er geen spijt van dat ik ben gegaan. Mijn nieuwe paard scoorde op alle onderdelen en dat gaf me een super gevoel.”

Bron: KNHS

