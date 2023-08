Jansma en Evers Nederlands Kampioenen Enkel- en Tweespan

Het Nederlands Kampioenschap voor enkelspannen en tweespannen paard op de terreinen van Manege Gaasterland in Harich, heeft twee nieuwe kampioenen opgeleverd. De 19-jarige Larissa Jansma veroverde de nationale titel bij de enkelspannen, Erik Evers won bij de tweespannen paard.

“Echt fantastisch, je droomt er altijd wel van om kampioene te worden, maar of het dan ook lukt, dat is de volgende vraag, want iedereen wil dat wel”, vertelt de kersverse kampioene bij de enkelspannen, Larissa Jansma. Ze reed het kampioenschap met de achtjarige KWPN-er Dandy Jane, een paard van haar vader. De pas 19-jarige Larissa maakt dit jaar deel uit van het KNHS Talentenplan Perspectieventeam Mennen. “Bij het Perspectieventeam hebben we vaak de proef geoefend en heb ik veel les gehad van Ad Aarts. Er stond iedere training ook wel een moeilijke vaardigheid, dat ging ook iedere keer weer beter”, aldus de jonge menster. Jansma won de dressuur en stond meteen vier punten los van de concurrentie. Door een tweede plaats in de marathon en een vierde plaats in de vaardigheid won ze met ruime voorsprong het goud bij de enkelspannen. Paul Versluis veroverde de zilveren medaille, het brons ging naar Pieter Karelse.

Spannende strijd

Bij de tweespannen was er een spannende strijd om goud en zilver tussen Stan van Eijk en Erik Evers. Evers, vorig jaar winnaar van het brons, reed een betere dressuurproef, waarna Stan van Eijk zich revancheerde in de marathon en het gaatje tot de hoogste trede op het podium verkleinde. In de afsluitende vaardigheid gaf de 42-jarige Erik Evers de overwinning niet meer uit handen, en moest Van Eijk voor het tweede jaar op rij genoegen nemen met zilver. Anna de Ronde werd knap derde.

Het NK was tevens de laatste observatiewedstrijd voor het WK Tweespannen in Le Pin au Haras dat eind september van start gaat. Bondscoach Ad Aarts zal naar verwachting deze week zijn WK-selectie bekendmaken.

Uitslag NK Enkelspan paard

Larissa Jansma (Drachten), 154.43 Paul Versluis (Noordwolde), 160.27 Pieter Karelse (Kats), 160.81

Uitslag NK Tweespan paard

Erik Evers (Oudenbosch), 161.77 Stan van Eijk (Schinveld), 162.62 Anna de Ronde (Zwartewaal), 168,35

Bron: KNHS