Kelly Bruder neemt de leiding over op tweede dag WK enkelspannen

Na twee dagen dressuur gaat de voor Canada uitkomende, maar in Nederland woonachtige Kelly Bruder voorlopig aan de leiding. Met haar Oldenburger Flip scoorde ze 74,6% (40,65 strafpunten). Ze wordt op de voet gevolgd door de Franse Marion Vignaud met First Quality (v. Gribaldi). De derde plaats wordt in beslag genomen door, de eveneens Franse, Tony Ecalle en Kensington (v. Governor). Larissa Jansma en Pieter Karelse, de twee overige voor Nederland uitkomende aanspanningen, reden vandaag ook hun dressuurproef.