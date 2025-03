Kisbér-Aszar biedt zich aan als organisator WK Jonge Menpaarden 2025

Kortgeleden berichtte Hoefnet dat Le Pin au Haras zich heeft teruggetrokken voor de organisatie van het WK Jonge Menpaarden 2025. Inmiddels heeft zich vanuit Hongarije een nieuwe kandidaat gemeld: Kisbér-Aszar.

Het WK Jonge Menpaarden zou voor het derde achtereenvolgende jaar in Le Pin au Haras plaatsvinden, maar is dit jaar niet in staat om het evenement te organiseren. Op 24 december nam de Franse Hippische Federatie contact op met de FEI met het verzoek om de kosten van de FEI Officials te minimaliseren, maar de FEI bedankte daarvoor. Om die reden werd het biedproces opnieuw geopend.

Bron: Hoefnet