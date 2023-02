KNHS voegt mennen toe aan oefenevent 11 maart

Zaterdag 11 maart organiseert het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo voor de eerste keer oefenmennen als onderdeel van de oefenevents. Onder toeziend oog van officiële juryleden kun je dan een dressuurproef of een vaardigheidsparcours rijden.

Het live commentaar van de jury kun je door middel van video laten vastleggen door een begeleider of groom. In 15 minuten rijd je de proef/het parcours dat je zelf hebt uitgekozen en krijg je na afloop direct feedback van de jury. Het oefenmennen wordt outdoor verreden. Aanmelden is mogelijk via het online inschrijfformulier.

Ook springen

Oefenspringen is die dag indoor in de Amaliahal. Er kan zelfstandig of onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur één of meerdere parcoursen gesprongen worden. Per start staan vier minuten tijd om in alle rust het parcours te rijden en daarna een paar hindernissen of een lijntje opnieuw te doen.

Het oefenspringen is voor alle combinaties, van 0,30m tot en met 1,50m. Je mag een hoogte lager of hoger starten dan dat je als combinatie startgerechtigd bent.

Alle info vind je hier

Bron: KNHS