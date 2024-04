Koos de Ronde tweede in Werelbekerwedstrijd Tsjechië

Koos de Ronde werd dit weekend tweede met zijn vierspan op de Wereldbekerkwalificatie in Kladruby. De Ronde was in Tsjechië de enige Nederlander die in de prijzen viel en moest alleen Boyd Exell voor laten gaan. De Australiër won de dressuur en de marathon en was één van de vijf menners die foutloos door de vaardigheid kwam. Ook De Ronde bleef daarin foutloos, hij was tweede in zowel de dressuur als de marathon.

Boyd Exell ging bij de dressuur al goed van start en pakte ruimschoots de leiding met een totale score van 40.85. Koos de Ronde sloot hierachter aan met 47.71 en de Duitse Mareike Harm bezette de derde plaats met 48.64 punten. Die laatste viel echter na de marathon en de vaardigheid ver terug in het klassement. In haar plaats verscheen uiteindelijk de Oostenrijker Daniel Schneiders nipt op plaats drie. Zijn dressuur was niet erg goed (15e), maar een derde plek in de marathon en een foutloze vaardigheid brachten hem uiteindelijk toch naar het podium.

Bron: Horses.nl