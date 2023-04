IJsbrand Chardon, Frank van der Doelen en Sietske Flobbe bovenaan in Kronenberg

Op de internationale 3* menwedstrijd bij De Peelbergen heeft Frank van der Doelen de grote rubriek voor enkelspannen bij de paarden gewonnen met Iverno. Bij de ponytweespannen was er winst voor Sietske Flobbe. Bij de vierspannen won IJsbrand Chardon vóór Koos de Ronde. Bij de paramenners ging de eerste plaats naar Ingmar Veneman met Syglavi Linada. Ook in de 2* rubrieken waren er meerdere Nederlandse overwinningen.

Er waren in Limburg dit weekend weer een mooi aantal Nederlandse podiumplaatsen te vieren. Frank van der Doelen won met een totaalscore van -135,13 bij de enkelspanpaarden. Van der Doelen reed naar de zevende score in de dressuur, werd eerste in de marathon en hield de lei vrijwel schoon in de vaardigheid. Daarmee bleef hij de Noorse Ingrid Berit Henriksson nipt voor.

Vierspannen: Chardon en De Ronde

IJsbrand Chardon reed naar de winst bij de vierspannen. Zijn eerste plaats in de dressuur was daarbij bepalend, want Koos de Ronde won de marathon. De Ronde werd tweede. Met deze uitslag pakte Chardon het volle pond aan Wereldbekerpunten.

Pony’s

Bij de 3* ponytweespannen was de gehele top zes voor Nederland. Sietske Flobbe pakte net de winst en koste van Natalie van der Ende. De derde plek ging naar Anouk de Haas. Larissa Reints eindigde op plaats vier, Woutera Roozendaal – Van de Kamp op vijf en Rowan Timmer op de zesde plek. De rubriek voor ponyvierspannen kende een volledig Belgisch podium, aangevoerd door Tinne Bax. Bij de enkelspanpony’s werd Brent Janssen tweede met Regina’s Hielke. In een groot deelnemersveld scoorde Janssen -128.19.

Tweesterren concours

In het tweesterren concours ging de rubriek voor paardentweespannen naar Eline Mentink, die de concurrentie ruimschoots voorbleef met eerste plaatsen in de dressuur en de vaardigheid. De enkelspanrubriek voor paarden ging naar Shirley Moors. Bij de ponyvierspannen was Joris Wouda de winnaar, bij de tweespanpony’s was dat Dexter Biersteker. De pararubriek kende een Nederlands podium met Ingar Veneman, Josien de Boer en Hans Arends.

Uitslagen Kronenberg:

Vierspannen Paard (CAI3*)

1. IJsbrand Chardon (Den Hoorn)– 138.60

2. Koos de Ronde (Zwartewaal) – 140.83

3. Georg von Stein (Dui) – 150.58

Tweespannen Paard (CAI3*)

1. Martin Hölle (Hun) – 125.61

2. Francois Dutilloy (Fra) – 133.67

3. Ewoud Boom (Nijkerk) – 133.93

Enkelspan Paard (CAI3*)

1. Frank van der Doelen (Nuland) – 135.13

2. Ingrid Henriksson (Nor) – 136.79

3. Linnea Kristiansen (Zwe) – 137.94

Paramennen

1. Ingmar Veneman (Tweede Exloërmond) – 141.46

2. Josien de Boer (Borger) – 183.71

3. Hans Arends (Bilthoven) – 213.39

Tweespannen Pony (CAI3*)

1. Sietske Flobbe (Appelscha) – 138.33

2. Nathalie van der Ende (Poeldijk)– 138.34

3. Anouk de Haas (Warmond) – 140.74

Enkelspan Pony (CAI3*)

1. Berengere Cressent (Fra) – 127.63

2. Brent Janssen (Swolgen) – 128.19

3. Karin Huser (Zwi) – 128.44

