Vanaf 16:45 is de Finale van de Wereldbeker Vierspannen in Bordeaux live te volgen via YouTube. Gaat Bram Chardon opnieuw de titel pakken (hij heeft na de eerste ronde een seconde voorsprong) of is de eeuwige concurrent Boyd Exell hem te snel af? Het belooft weer hele spannende sport te worden in de kolkende arena van Bordeaux. De link vind je hieronder.