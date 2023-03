Hanne-Louise de Koning eerste Nederlandse vrouwelijke parcoursbouwer internationale mensport

Hanne-Louise de Koning is gepromoveerd tot internationaal parcoursbouwer. Met deze promotie is zij de eerste Nederlandse vrouwelijke parcoursbouwer in de internationale mensport. Ook Govert de Koning slaagde als internationaal level 1 parcoursbouwer.

Hanne-Louise Konings is sinds 2006 actief in de samengestelde mensport. In de eerste instantie alleen als rijder, maar daar kwam verandering in toen ze betrokken raakte bij de organisatie van Markelo. Konings kwam destijds in gesprek met parcoursbouwer Bennie Steenblik. Ze werd vervolgens jurylid in vaardigheid/marathon en dressuur. Ondertussen leerde Steenblik haar over parcoursbouwen.

Van nationaal naar internationaal

In 2016 volgde Konings met goed gevolg de cursus nationaal parcoursbouwer en daarna bouwde ze onder haar eigen naam gemiddeld zes wedstrijden per jaar, van dressuur/vaardigheid tot NK’s samengesteld. Toen ze werd gevraagd deel te nemen aan de FEI-cursus parcoursbouwen level 1, greep ze die kans direct.

Govert de Koning

Ook Govert de Koning slaagde voor het internationaal parcoursbouwen. “Ik ga dit jaar mijn stages lopen en daarna mag ik doorstromen als zelfstandig internationaal parcoursbouwer”, vertelt hij aan Hoefnet. Jan Martens en René Schuiling zijn na de cursus in Waregem level 2 FEI Technical Delegate geworden. Zij waren vorig jaar beide al level 1 FEI Steward.

Bron: Maarkels Nieuws/Hoefnet