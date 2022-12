IJsbrand Chardon verlengt sponsorcontract tot 2024: ‘Ik ben er gewoon verslaafd aan’

Hij won alles wat er te winnen viel maar ondanks zijn enorme staat van dienst denkt IJsbrand Chardon, die binnenkort zijn 62e verjaardag viert, niet aan stoppen. Jan Vink heeft zijn sponsorcontract met de succesvolle vierspanrijder verlengd tot en met het Wereldkampioenschap in 2024.

“Dat is niet moeilijk hoor”, vertelt IJsbrand Chardon lachend. “2022 was een fantastisch jaar en we hebben top gepresteerd in Aken en op het WK in Italië. Op het WK had ik een beetje pech in de dressuur, dat was zonde. Maar ik heb zeker niet het gevoel dat het minder gaat en ook het gevoel dat ik op het volgende WK weer mee kan doen voor de prijzen. En mijn sponsor Jan Vink ook.”

Ontzettend veel lol

De erelijst van Chardon is oneindig lang met daarop talloze WK- en EK-medailles en maar liefst 27 Nederlandse titels “Meedoen om het meedoen heb ik nooit gehad maar er is totaal geen aanleiding om te stoppen. Ik heb ook niet het idee dat ik over mijn hoogtepunt heen ben en heb er nog ontzettend veel lol in. Er gaat natuurlijk ontzettend veel tijd inzitten en als je er geen plezier meer in hebt, worden het lange dagen.”

Beloftes aan Paulien

Grote kracht achter Chardon is echtgenote Paulien. Dat zijn familie erachter staat, vindt Chardon heel belangrijk. “Paulien zegt wel eens: er is meer in het leven dan vierspanrijden. Paulien is voor mij het allerbelangrijkst maar ook zij wil er nog vol voor gaan. Ik heb haar wel het een en ander beloofd maar dat moet even wachten. We hebben nooit ergens tijd voor en ik zeg altijd: dat komt later! Om die beloftes in te vullen moet ik 120 worden”, vervolgt Chardon lachend. “Maar Paulien gunt het me honderd procent. Ik ben niet de sociaalste en mis alle verjaardagen. Gelukkig begrijpt iedereen dat in mijn omgeving.”

Formule 1

“Dat heb je altijd in de topsport en het is belangrijk dat je familie dat steunt. Ik heb nooit een seconde spijt gehad. Het is gewoon kicken en blijft mooi. Het gevoel is niet in geld uit te drukken, ik ben er gewoon verslaafd aan. Vierspan rijden is het mooiste wat er is, dit is de formule 1 van de paardensport. Het houdt me jong.”

Niet meer doen

Chardon komt al decennia lang uit in de topsport en het enige wat hij sinds die tijd heeft veranderd is door de nacht heen rijden naar concours. “Vroeger reed ik overal zelf naartoe maar nu moet ik opletten dat ik fit blijf. Ik zorg dat ik een chauffeur bij me heb en ’s nachts rijden doe ik ook niet meer. Dat soort dingen kan ik niet meer doen. Op de grote wedstrijden kom ik altijd een dag eerder aan en dan ben ik net iets fitter.”

62 kaarsjes

Op 2 januari blaast Chardon 62 kaarsjes uit maar zijn afscheidsfeestje van de topsport is zeker nog niet in zicht. “Daar ben ik totaal niet mee bezig en daar hebben we het thuis ook nooit over. Ik denk dat het zichzelf aandient. Voordat ik de aansluiting met de wereldtop ga missen, ben ik waarschijnlijk al weg.”

Ontzettend veel zin

Over de contractverlenging met sponsor Jan Vink vertelt Chardon: “We hadden een goed gesprek en waren het er snel over eens. Dat geeft zoveel positiviteit. Jan is een echte liefhebber en een fantastisch mens, niet alleen omdat hij mijn sponsor is. Ook van de bondcoach mag ik nog niet stoppen. Na het WK zei Ad: we hebben je nodig! Dat telt ook mee en ik heb ontzettend veel zin in de komende twee jaar.”

Bron: Horses.nl