Marie de Ronde-Oudemans benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Marie de Ronde-Oudemans is dinsdagavond benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege haar grote bijdrage aan de paardensport en in het bijzonder de aangespannen sport.

Marie de Ronde heeft naast haar eigen bedrijf, Stal De Ronde in Zwartewaal, een enorme staat van dienst in de mensport, zowel nationaal als internationaal. Zij begon op jonge leeftijd als fotograaf, waarbij menig vakblad haar foto’s publiceerde. Dit droeg bij aan de groeiende populariteit van deze tak van paardensport. Als groom heeft zij bij verschillende vierspanrijders meegereden en heeft zij samen met haar latere echtgenoot Roos de absolute wereldtop bereikt. Marie verzorgt bij nationale en internationale wedstrijden onder andere het secretariaat en helpt de organisatie op vele vlakken.

Chef d’équipe

Marie de Ronde heeft een grote rol gespeeld bij verschillende initiatieven om wereldkampioenschappen naar Nederland te halen. Complexe evenementen, waar zij zich met alle aspecten van de organisatie heeft beziggehouden. Zij was chef d’équipe voor de Nederlandse tweespanrijders, waarbij zij de deelnemers en trainers ondersteunde bij wedstrijden door heel Europa. Ook was zij chef d’équipe van de Verenigde Staten, Italië en Australië. Voor de Verenigde Staten ook voor het parateam. Landen als Polen, Hongarije, Tsjechië en Roemenië maken gebruik van haar expertise om ook daar de mensport naar een hoger niveau te tillen.

Jurylid

Ook is Marie nationaal en internationaal jurylid en is zij een begrip als het gaat over het redigeren, formuleren en onderhouden van de reglementen voor mensport.

Rolmodel

Marie de Ronde wordt geroemd om haar tomeloze inzet, gedrevenheid, passie en bereidheid om iedereen te helpen, zij is een rolmodel in de menwereld. Ze zorgt ervoor dat Nederland toonaangevend blijft in de internationale mensport. Zij is een belangrijke partner met haar kennis, technische inbreng en organisatievermogen. En dit alles geheel vrijwillig.

Bron: Voorneaanzee