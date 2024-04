Menner Edouard Simonet maakt rentree in internationale sport

De Belgische menner Edouard Simonet maakt vanaf dit jaar zijn rentree in de internationale mensport met een vierspan vol met KWPN-paarden. Simonet fungeerde jarenlang als groom van Boyd Exell en maakte in 2013 de overstap naar sport- en fokstal Jelle’s Home in Pelt. Hij kende vervolgens een succesvolle tijd in de internationale mensport met het Arabo-Friese vierspan van Louis Groenen. In 2019 verhuisde de Belg naar Spanje.

Met zijn jonge span nam Edouard al deel aan Spaanse nationale wedstrijden en won hij vorig jaar het Kampioenschap van Andalusië. Vanaf deze maand start Team Simonet een Europese tournee van twee maanden met wedstrijden in Nederland (Kronenberg), Duitsland (Lähden) en Frankrijk (Saumur). Simonet zal zich ook weer aansluiten bij het Belgische team.

Successen

In zijn tijd bij Groenen kende Simonet vele goede resultaten, zoals individueel zilver op het EK in Gothenburg in 2017 én individueel brons op de Wereldruiterspelen in Tryon in 2018. Daarnaast behaalde hij een tal van podiumplaatsen met het Belgische team, samen met Glenn Geerts en Dries Degrieck.

Bron: Galop.be