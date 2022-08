Nederland sterk van start op EK jeugdmennen

In Kisbér-Ászár is het EK jeugdmennen van start gegaan. Op de eerste dag kwamen de Nederlandse menners gelijk goed voor de dag in de dressuur. In de rubriek voor children pony enkelspan scoorde Evy van Oort de winnende score van de dag. In de U25 pony enkelspan en tweespan was Brent Janssen goed voor het tweede resultaat en Lisanne van Meerten voor het derde. Hiermee staat Nederland op een uitstekende uitgangspositie.

Naast dat Evy van Oort de winnende score kreeg van de vijf juryleden was zij ook de enige die over de 70% scoorde. Ook was er succes bij het pony-vierspan mennen. Hier reed Anouk de Haas naar het vierde resultaat. Jorn van Olst werd in dezelfde rubriek vijfde. Het EK gaat verder met de marathon en de vaardigheid. Lees het hele verslag van de eerste dag hier terug op hoefnet.

Uitslag

Bron: Hoefnet