Nederland wint WK ponymennen, oranje podium bij tweespannen

Op het WK ponymennen in Oirschot voerde Nederland de boventoon. Zowel in de landenwedstrijd als in de individuele strijd bij de tweespannen. Oranje nam de gouden teammedaille mee naar huis en het podium bij de tweespannen bestond uit Rodinde Rutjens (goud), Melanie van de Bunt (zilver) en Cas Hendriks (brons).

Het Nederlands team, dat naast Rutjens en Van de Bunt uit Marijke Hammink, Milou Huisman en Jan de Boer bestond, bleef slechts 0,32 strafpunt voor op het Zwitserse team. Een zeer klein verschil 454.38 versus 454.70, maar genoeg voor het goud. Zwitserland won zilver en Duitsland reed naar het brons.

Rutjens soeverein

Bij de pony tweespannen pakte Rutjens zaterdag de leiding na de winst in de marathon en stond deze niet meer af in de vaardigheid. In de eindstand stond ze nog ruim een bal op voorsprong. Van de Bunt had haar zilveren medaille vooral te danken aan een uitstekende dressuur- en vaardigheidsproef. Cas Hendriks klom naar brons, mede dankzij zijn tweede plaats in de marathon, vlak achter Rutjens.

Schuiling vierde bij enkelspannen

Bij de enkelspannen was Anniek Schuiling de beste Nederlandse, op de ondankbare vierde plek. De nieuwe wereldkampioen is Cédric Scherrer uit Zwitserland. Beringer Cressant uit Frankrijk won zilver en het brons ging naar de Duitse Anna Genkinger.

Uitslag indivdueel

Uitslag teams

