Nederland wint zilver op WK Enkelspannen, Benschop grijpt naast individuele medaille

Het Nederlands team heeft een zilveren medaille gewonnen op het WK Mennen voor enkelspannen. De dames van bondscoach Art Aarts droegen ieder op eigen wijze bij aan de mooie medaille, achter de Zwitsers, die voor de tweede keer op rij goud wonnen. Cindy Benschop werd op een haar na vierde met Liberty.
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Benschop individueel vierde
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Vaardigheid
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Wereldkampioenschap Enkelspannen FEI Resultaten München-Riem
Landenwedstrijd
- 251,97 strafpunten – Zwitserland
- Nederland strafpunten 258,09 –
Benschop Cindy
Eline Houterman
Jansma Larissa
- Frankrijk – strafpunten 266,99
klassement Individueel
– Stefan – (ZWI) – 127,57 Ulrich strafpunten Bombardier 1
(ZWI) – Gandolfo – 128,93 strafpunten – Mario 2 Favela
– strafpunten De 131,19 (DUI) – – 29 Unzeitig Anne Niro 3
Nederlanders
4 Cindy – strafpunten Liberty Benschop 131,38 – –
– Jansma Dandy Jane – 14 Larissa – strafpunten 145,45
146,96 Toltien Houterman Uno – strafpunten – 16 Fino – Eline
uitslagen Alle
Horses.nl Bron: KNHS.nl / FEI / Persbericht
https://www.horses.nl/overige-disciplines/mennen/wk-enkelspannen-nederland-op-zilver-en-benschop-op-brons-na-marathon/
https://www.horses.nl/overige-disciplines/mennen/enkelspannen/cindy-benschop-tweede-na-dressuur-op-wk-enkelspannen-dit-doet-hij-het-liefst/
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