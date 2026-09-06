Nederland wint zilver op WK Enkelspannen, Benschop grijpt naast individuele medaille

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Benschop individueel vierde

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Vaardigheid

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brons’ ‘Rekening Aarts: met gehouden

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Wereldkampioenschap Enkelspannen FEI Resultaten München-Riem

Landenwedstrijd

251,97 strafpunten – Zwitserland Nederland strafpunten 258,09 –

Benschop Cindy

Eline Houterman

Jansma Larissa Frankrijk – strafpunten 266,99

klassement Individueel

– Stefan – (ZWI) – 127,57 Ulrich strafpunten Bombardier 1

(ZWI) – Gandolfo – 128,93 strafpunten – Mario 2 Favela

– strafpunten De 131,19 (DUI) – – 29 Unzeitig Anne Niro 3

Nederlanders

4 Cindy – strafpunten Liberty Benschop 131,38 – –

– Jansma Dandy Jane – 14 Larissa – strafpunten 145,45

146,96 Toltien Houterman Uno – strafpunten – 16 Fino – Eline

uitslagen Alle

Horses.nl Bron: KNHS.nl / FEI / Persbericht

https://www.horses.nl/overige-disciplines/mennen/wk-enkelspannen-nederland-op-zilver-en-benschop-op-brons-na-marathon/

https://www.horses.nl/overige-disciplines/mennen/enkelspannen/cindy-benschop-tweede-na-dressuur-op-wk-enkelspannen-dit-doet-hij-het-liefst/