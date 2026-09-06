Nederland wint zilver op WK Enkelspannen, Benschop grijpt naast individuele medaille

Mirjam Hommes
Nederland wint zilver op WK Enkelspannen, Benschop grijpt naast individuele medaille featured image
Het podium van het WK Enkelspannen 2026: Zwitserland goud, Nederland zilver en Frankrijk brons. © FEI/Martin Dokoupil
Door Mirjam Hommes

Het Nederlands team heeft een zilveren medaille gewonnen op het WK Mennen voor enkelspannen. De dames van bondscoach Art Aarts droegen ieder op eigen wijze bij aan de mooie medaille, achter de Zwitsers, die voor de tweede keer op rij goud wonnen. Cindy Benschop werd op een haar na vierde met Liberty.


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