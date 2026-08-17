Nederlands team pakt zilver op EK Jeugdmennen in Osorhei

De Nederlandse jeugdmenners hebben op het Europees Kampioenschap Jeugdmennen in Osorhei de zilveren teammedaille gewonnen. Nederland eindigde met precies hetzelfde puntentotaal als Duitsland, maar moest op basis van het marathonresultaat genoegen nemen met het zilver. Daarnaast vielen Bryan Limpens (brons), Renate Provoost (zilver) en Daphne Pouwels (brons) individueel in de prijzen.

KNHS Door

Op het EK Jeugdmennen bestaan de teams uit twee rijders per leeftijdscategorie. Voor Nederland kwamen Bryan Limpens, Leon van Rooijen, Daan Douwes, Liza Beekhuiszen, Renate Provoost en Daphne Pouwels aan de start. Zij namen het op tegen negen andere landenteams.

Toen ook de laatste deelnemers hun wedstrijd hadden afgerond, bleek Nederland exact hetzelfde puntentotaal te hebben als Duitsland. De marathon gaf uiteindelijk de doorslag. “Dan is het teamresultaat in de marathon doorslaggevend”, vertelt Magda Coppoolse, chef d’équipe van het Nederlandse jeugdteam. “In de marathon had Duitsland drie strafpunten minder, dus wonnen wij het zilver. We zijn hier echt dolblij mee, want we zijn naar Roemenië gereisd met een team dat grotendeels uit nieuwkomers bestaat met slechts een paar oudgedienden.”

Brons bij de children

In Roemenië kwamen 106 jonge menners aan de start, dus de concurrentie was groot. In de rubriek Children kwamen de 26 jongste deelnemers in actie met hun enkelspan pony. De 14-jarige Bryan Limpens begon voortvarend en behaalde met zijn pony Bruintje een derde plaats in de dressuur. In de marathon verloor hij een plekje maar hij maakte dat in de vaardigheid weer goed, waardoor hij op het podium zijn bronzen medaille in ontvangst mocht nemen.

Junioren: net naast podium

Bij de Junioren verschenen 23 deelnemers met hun enkelspan pony aan de start. De 16-jarige Liza Beekhuiszen, in 2024 nog winnares van de gouden medaille bij de tweespannen, begon haar EK voortvarend met een tweede plaats in de dressuur. Helaas kon ze die plek niet vasthouden en eindigde ze met haar pony Rans Coca Cola net naast het ereschavot op de vierde plaats.

Twee U25 medailles

Voor de 22-jarige Renate Provoost was dit al het vierde EK met haar pony Quibus. Mede door winst in de vaardigheid ging de zilveren medaille met haar mee naar huis.

De 23-jarige Daphne Pouwels maakte op het EK haar internationale debuut. Met haar paard Frido reed ze een ijzersterke marathon. Daarmee leverde ze niet alleen een belangrijke bijdrage aan de teammedaille, ze mocht ook de bronzen medaille in ontvangst nemen.

Loon naar werken

Magda Coppoolse kijkt met een goed gevoel terug op een geslaagd EK. “Met de Stichting Jeugdmennen zijn we vanaf februari met deze groep bezig geweest. Het was zichtbaar dat de rijders stuk voor stuk toepassen wat we in de trainingen hebben doorgenomen. Iedereen is in deze een korte periode enorm gegroeid en er zijn mooie individuele resultaten behaald. Leuk om te zien dat hard werken loont, we kunnen alleen maar heel erg blij en trots zijn.”

Uitslagen EK Jeugdmennen

Children (enkelspan pony)

1. Noemie Ghesquiere (FRA) – 95.88 strafpunten

2. Kamilla Penzer (HUN) – 96.82 strafpunten

3. Bryan Limpens (Assendelft) – Bruintje, 98.94 strafpunten

15. Leon van Rooijen (Houten) – Oreo Dark Prince, 119.99 strafpunten

19. Lianne Limpens (Assendelft) – Goldberg’s Clay, 130.76 strafpunten

Junioren (enkelspan pony)

1. Leo Cordes (SUI) – 128.57 strafpunten

2. Ella Thorén (SWE) – 131.44 strafpunten

3. Sophia Ihnen (GER) – 135.47 strafpunten

4. Liza Beekhuiszen (Zeewolde) – Rans Coca Cola, 136.01 strafpunten

22. Daan Douwes (Roden) – Felix, 193.29 strafpunten

U25 (enkelspan pony)

1. Sophia Routledge (GBR) – 129.46 strafpunten

2. Renate Provoost (Domburg) – Quibus, 129.75 strafpunten

3. Francesca Consolini (ITA) – 133.67 strafpunten

12. Lysanne Goedkoop (Loenen) – Milford Fair Harvest Moon, 144.71 strafpunten



U25 (enkelspan paard)

1. Come Boisteau (FRA) – 133.57 strafpunten

2. Gábor Gorog (HUN) – 142.56 strafpunten

3. Daphne Pouwels (Haaksbergen) – Frido, 142.99 strafpunten

11. Ruben Ouwendijk (Rozenburg ZH) – Jan, 158.0 strafpunten

Landenwedstrijd

1. Duitsland – 364.63 strafpunten

2. Nederland – 364.63 strafpunten

3. Frankrijk – 366.92 strafpunten

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Bron: KNHS