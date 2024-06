Nederlandse afvaardiging voor EK jeugdmennen bekend

De namen van de menners die Nederland gaan vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap jeugdmennen in het Zweedse Flyinge zijn bekend. In februari ging het selectietraject van start met een kennismakingsdag. Vervolgens hebben de jonge menners die zich aanmeldden voor het selectietraject deelgenomen aan trainingsdagen en observatiewedstrijden.

Het EK wordt van 23 tot en met 28 juli gehouden in Flyinge (Zweden) en kent drie verschillende leeftijdscategorieën: children (12 t/m 14 jaar), junioren (14 t/m 18 jaar) en U25 (16 t/m 25 jaar). In elke leeftijdscategorie mag Nederland zes combinaties afvaardigen. In de jongste leeftijdscategorie beschikt Nederland op dit moment over drie deelnemers.

Nederlandse afvaardiging

De Nederlandse afvaardiging bestaat uit de volgende deelnemers (op alfabetische volgorde):

Children

Enkelspan pony:

– Daan Douwes (13)

– Bryan Limpens (12)

– Lotte Letteboer (13)

Junioren:

Enkelspan pony:

– Jacco de Koning (16)

– Joris Lauwers (17)

– Lotte Zaaijer (18)

Tweespan pony:

– Liza Beekhuiszen (15)

– Lisa Kleinjan (18)

– Karlijne Ramaker (16)

U25:

Enkelspan pony:

– Dirk Bastiaansen (21)

– Oniek van Olst (25)

– Renate Provoost (20)

Tweespan pony:

– Anouk de Haas (23)

– Ischa Vink (21)

Enkelspan paard:

– Kim de Groot (23)

Titelverdediger

Voor een deel bestaat de selectie uit nieuwe gezichten, maar een aantal van de geselecteerde jeugdmenners deed al ervaring op tijdens eerdere EK’s. Twee van hen behaalden op het vorige EK een individuele medaille: Renate Provoost won toen goud bij de junioren en Anouk de Haas pakte het brons in de U25. Het Nederlandse landenteam won goud en is in Zweden dus titelverdediger. De landenteams bestaan uit 2 menners per leeftijdscategorie. De samenstelling van het Nederlandse team wordt pas later bekend.

Leren van en met elkaar

Doordat kinderen steeds doorstromen naar andere leeftijdsgroepen komen er steeds weer nieuwe namen en nieuw talent tevoorschijn. ”Dat is het leuke van deze kampioenschappen”, vertelt trainer Bram Chardon. ”Iedere keer is er nieuw talent. En je ziet ook hoe kinderen die eerst in een jongere leeftijdscategorie reden, zich enorm ontwikkelen en dat laten zien in de volgende leeftijdsgroep. Dat is goed voor de sport én de ervaring van jonge menners.”

Bron: persbericht