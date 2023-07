Nederlandse deelnemers WK ponymennen in Oirschot bekend

Bondscoach Ad Aarts heeft bekend gemaakt welke menners hij meeneemt naar het Wereldkampioenschap Ponymennen dat dit jaar in eigen land plaatsvindt. Het WK voor enkel-, twee- en vierspannen pony’s is van 29 augustus tot en met 3 september 2023 in Oirschot. Onder de geselecteerde rijders bevinden zich vierspanrijdster Marijke Hammink en tweespanrijdster Rodinde Rutjens, beide dames verdedigen hun WK-titel.

In aanloop naar de WK-selectie waren er twee observatiewedstrijden voor de ponyspannen; het NK in Hellendoorn en de wedstrijd in Wierden afgelopen weekend. De bondscoach heeft bij het vaststellen van zijn selectie niet alleen de uitslagen meegewogen, maar ook gelet op de fitheid van de pony’s en rijders. “Paardenwelzijn is belangrijk. Bij beide observatiewedstrijden heeft de dierenarts bloed afgenomen bij de pony’s, want de bloedwaarden geven inzicht in hun gezondheidstoestand. We willen ze optimaal fit aan de start hebben, dus ook daar hebben we naar gekeken.” Verder heeft Aarts gelet op de wijze van rijden van de rijders. “De rijstijl wordt ook steeds belangrijker, we willen een mooi beeld zien. In de tweede week van augustus hebben we nog een training, dan kunnen we nog even de puntjes op de ‘i’ zetten. Ik denk dat we een heel sterk team hebben met ervaren rijders, ik heb er een goed gevoel bij”, aldus Aarts.

Landenwedstrijd

In de landenwedstrijd verdedigt het team van Ad Aarts op eigen bodem het WK-goud uit 2021. Het Nederlandse team bestaat uit twee menners per rubriek, dus zes in totaal. Voor het teamresultaat telt steeds het resultaat van de beste enkelspanrijder, beste tweespanrijder en beste vierspanrijder per onderdeel. Voor Nederland komen er ook nog zes individuele rijders aan de start. Op een later moment bepaalt de bondscoach welke menners deel uitmaken van het landenteam.

Selectie enkelspan pony’s

Anniek Schuiling (Herveld)

Milou Huisman (Putten)

Brent Janssen (Swolgen)

Klaas van der Sande (Schipluiden)

Marije Willemsen (Raalte) – reserve

Selectie tweespan pony’s

Melanie van de Bunt (Lunteren)

Rodinde Rutjens (Weert)

Cas Hendriks (Zeeland)

Anneke Cremers (Windraak)

Sietske Flobbe (Appelscha) – reserve

Selectie vierspan pony’s

Marijke Hammink (Bornerbroek) (Foto)

Jan de Boer (Terwolde)

Dianne Legemaat (Overberg)

Hendrik-Jan Beekhuiszen (Zeewolde)

Joey van der Ham (Noordwijk) – reserve



Voorlopig tijdschema WK ponymennen 2023 in Oirschot:

Dinsdag 29 augustus

12.00 uur: Veterinaire keuring

18.00 uur: Openingsceremonie

Woensdag 30 augustus

08.00 uur: Dressuur enkelspannen pony’s

Donderdag 31 augustus

08.00 uur: Dressuur tweespannen pony’s

Vrijdag 1 september

08.00 uur: Dressuur vierspannen pony’s

Zaterdag 2 september

08.00 uur: Marathon

Zondag 3 september

08.00 uur: Vaardigheid

aansluitend: Prijsuitreiking

Bron: KNHS