Nederlandse menners pakken prijzen in Exloo

alle gaan. voor spannen Europa te De thuisrijders internationale altijd kwamen in hoeken de menners. om seizoensstart de Exloo van de Uit is met een mooie aan menwedstrijd strijd samengestelde

Hammink, der Van Van Graaf Eijk, en concours: Timmer 3*

rubrieken winnen door alle winst een de vierspansucces naar voor uitstekend staan. marathon Dat Nederlandse van wasgenoeg de het bij liet top er reed het die de Graaf Alleen van gestage en punten eerste jaar buitenlanders landgenoot Daarmee met en Timmer. overwinning een voort, van ruime na met de voor ze tweespannen Na begon paard) andere de dicht dressuur, beste Evers. enkelspanrubrieken de naar kwamen der Marijke los de tweede paarden net in allemaal de Stan naar voor was pylonen ook kwam seizoen de Bij winst. een elkaar. bij concurrentie. sterk (pony monsterscore Hammink kegels. in vier grote 42.02 de de bijna van zijn bestijgen. de De rood-wit-blauwe mochten de Rowan was de dit in een van op bij Eijk in podium wegkaapte, de te ging Bij de 2024 hoogste rubriek Hammink Erik Hier dressuuur, Edwin plaats verreweg en het derde ponytweespannen marathon de 119.06. de zat ponyvierspannen handen. klim 30 paarden zette

Siebers, Chardon Okkema en Vegtero, 2*concours:

de pakte 2*-concours Lonneke den paard winst greep ruimschoots vierspannen. liet en rubriek met in dressuurproef. de Eijnden was voor bij uitstekende een Jelmer Anne Saskia mede twee. dankzij paarden het van en noteren. de de de Ophelie de ruime plaatsen vierde enkelspan Vegterlo Okkema plaats. Chardon bovendien in bij tweespannen, Bij op stonden de ponytweespannen beste de één haar overwinning Siebers een andere Ze

Venema Para: wint

Poppen. naar ging de Jacques voor winst pararijders Bij Ingmar Venema, de

