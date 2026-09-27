Nederlandse ponymenners sluiten seizoen succesvol af in Le Touquet

Verschillende Nederlandse menners kwamen in Le Touquet aan de start van een van de laatste buitenwedstrijden van het seizoen. Dat leverde meerdere podiumplaatsen op. Regerend wereldkampioenen Marijke Hammink (vierspan pony’s) en Rodinde Rutjens (tweespan pony’s) sloten hun internationale seizoen in stijl af met een overwinning. Ook Cas Hendriks en Stan van Eijk reden naar een podiumplaats, terwijl Birgit Martens de tweesterrenwedstrijd voor enkelspan pony’s op haar naam schreef.

KNHS Door

In de driesterren rubriek voor vierspannen pony’s kwamen zes deelnemers aan de start, waarvan drie uit Nederland. Marijke Hammink domineerde de rubriek van start tot finish. Het gat naar de nummer twee van het eindklassement bedroeg ruim 32 strafpunten. Hendrik-Jan Beekhuiszen werd derde in deze rubriek.

Tweespannen pony’s

Bij de tweespannen pony’s verschenen negen aanspanningen aan de start van de driesterrenwedstrijd. Rodinde Rutjens, eveneens regerend wereldkampioene, won de dressuur en werd tweede in de marathon. In de afsluitende vaardigheid maakte Rodinde het nog even spannend door twee balletjes naar de grond te rijden. Haar voorsprong bleek net genoeg om de overwinning vanuit Frankrijk mee naar Weert te kunnen nemen en haar landgenoot Cas Hendriks naar de tweede plek te verwijzen.

Top drie

Bij de driesterren rubriek voor tweespannen werd Stan van Eijk tweede in de eindstand, nadat hij ook in de dressuur en marathon knap tweede werd. De overwinning in de tweesterren wedstrijd voor enkelspan pony’s ging naar Birgit Martens, die Demi van Bree naar de tweede plaats verwees.

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Bron: KNHS