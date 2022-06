NK-titels voor de zeer ervaren menners Pestman en Boom

Op het Nederlands Kampioenschap voor enkelspannen en tweespannen paard in Harich was het de jarenlange ervaring die Rudolf Pestman en Ewoud Boom richting de hoogste trede van het ereschavot hielp. Pestman stond in zijn carrière al vaak op een (internationaal) podium, toch was dit zijn eerste nationale titel bij de enkelspannen paard. Ewoud Boom werd negen keer Nederlands kampioen bij de pony’s, voor titel nummer tien spande hij dit keer twee paarden in.

Bij de tweespannen ging de strijd om het goud met name tussen Stan van Eijk en Ewoud Boom. Van Eijk won de dressuur, maar moest na de zware marathon de leiding in het klassement afstaan aan Ewoud Boom. Boom liet in de marathon zien waar zijn specialisme ligt en kwam nergens in de problemen. In de afsluitende vaardigheid wist Boom door zijn ervaring het hoofd koel te houden en bleef hij Stan van Eijk en Erik Evers nipt voor in het eindklassement.

Doel gehaald

“In januari hadden mijn vrouw en ik een podiumplek op het NK als doel gesteld voor dit seizoen. Nou, dat is gelukt!”, concludeert Ewoud Boom stralend na afloop van de huldiging. “Ik rijd met twee negenjarige paarden. Het zijn toppaarden maar door de corona missen ze eigenlijk twee jaar ervaring. In de dressuur liepen ze al lekker ontspannen, al valt daar nog zat te verbeteren. De marathon was pittig, maar de paarden waren gewoon nog lekker fit aan het eind. Ook de vaardigheid was vreselijk lastig, maar ik heb lekker gereden ook al viel er toch een balletje.”

Proef kwijt

Rudolf Pestman rijdt al jaren mee aan de top bij de enkelspannen, maar kwam op het NK nooit verder dan tweemaal zilver en brons. Nu was het voor de 46-jarige Pestman wel raak met zijn 19-jarige paard Diesel. “Alles klopte dit keer, al ging het in de dressuur bijna fout. Ik had een complete black-out en was mijn proef kwijt. Ik heb even stilgestaan en toen wist ik het weer”, vertelt de kersverse Nederlands kampioen. “Ik kon mezelf wel heel hard voor m’n kop slaan dat dat gebeurde. Mijn paard en mijn team deden super hun best, het lag compleet bij mij. Het kan een keer gebeuren, maar het is me nog niet eerder overkomen, het was een nieuwe ervaring.” Pestman eindigde als tweede in de dressuur en won de marathon en de vaardigheid. Het NK-zilver ging naar Christiaan Provoost en Peter Zeegers kreeg de bronzen medaille omgehangen.

Uitslag

Nederlands Kampioenschap Enkelspannen

1. Rudolf Pestman (Eext) – Diesel, 142,33

2. Christiaan Provoost (Domburg) – Duran-H, 154,81

3. Peter Zeegers (Meijel) – Canita, 156,01

Nederlands Kampioenschap Tweespannen

1. Ewoud Boom (Nijkerk), 152,44

2. Stan van Eijk (Schinveld), 154,37

3. Erik Evers (Oudenbosch), 155,28

Bron: KNHS