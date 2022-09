Oranje vierspanmenners veroveren elfde wereldtitel

Voor de elfde keer heeft het Nederlands team het Wereldkampioenschap Vierspannen gewonnen. Het goud in de landenwedstrijd werd in Italië zeker gesteld dankzij prachtige vaardigheidsritten van Bram en IJsbrand Chardon. Teamgenoot Koos de Ronde had zaterdag al een fantastische marathon gereden. Het individuele goud werd voor het zesde jaar op rij gewonnen door de Australiër Boyd Exell, IJsbrand Chardon won het zilver.

IJsbrand Chardon deed zijn uiterste best om Exell ook individueel in te halen. Maar de Australiër had teveel voorsprong, vooral dankzij een uitstekende dressuurproef op de eerste dag van het kampioenschap. Chardon senior reed vrijwel vlekkeloze rondes in de vaardigheid en veroverde het zilver op nog geen vier strafpunten achterstand. De Australiër kon zich een paar tijdfouten veroorloven in het laatste rondje van het kampieonschap, maar de ballen moesten allemaal blijven liggen. Een soepele maar niet al te snelle ronde brachten hem uiteindelijk het goud in de stromende regen.

Bram Chardon beste van de dag

Bram Chardon reed de ritten van de dag; de Nederlander was de enige die in beide vaardigheidsrondes de lei schoon hield. Hij moest op het laatste moment voor de dag begon nog een paard wisselen na de vetcheck. Desalniettemin klom Chardon junior van de achtste naar de vierde plaats individueel. Chardon: “Het was een team prestatie, na Tryon (zilver) waren we uit op revanche. Koos de Ronde reed gisteren een fantastische marathon (hij was tweede – red). We hadden vanaf de eerste dag een flinke strijd met de Duitsers, maar dit is heel mooi en we gaan vanavond wel wat champagne drinken.”

Zilver voor Duitsland

Het Duitse team won het zilver. De Duitser Michael Brauchle schreef het individueel brons op naam, hij was ook de winnaar van de marathon zaterdag. Zijn teamgenote Mareike Harm was zondag derde in de vaardigheid, zij was individueel vijfde achter Bram Chardon. Het team uit België reed naar het brons met Glenn Geerts als toprijder.

Uitslag teams

Uitslag individueel