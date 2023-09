Prachtige strijd om mentitels in Exloo

Het terrein waar een paar weken geleden nog gestreden werd om de Europese titel bij de vierspannen, vormde afgelopen weekend het decor voor het KNHS kampioenschap samengesteld mennen in de klassen L en M. Ruim 100 menners, verdeeld over 12 rubrieken, streden in Exloo om de nationale titels en bleken aan elkaar gewaagd te zijn.

De klasse L voor enkelspannen pony’s was de grootste rubriek. Hier werd het podium gevormd door drie dames, waarbij Astrid Weijts de hoogste trede van het podium beklom. In de klasse M gaf Chantal Vermerris haar elf concurrenten het nakijken, mede door haar foutloze vaardigheid.

Enkelspannen paard

Bij de enkelspannen paard waren er in totaal 27 starts. In de klasse L legde Koen de Wit de basis voor zijn overwinning in de dressuur. Marion Hanegraaf won de klasse M, mede door haar overwinning in de marathon.

Tweespannen

Een overtuigende overwinning boekte Lisa Brouwer op het KNHS kampioenschap voor tweespannen pony’s in de klasse L. Ze had ruim 7 strafpunten voorspong op haar achtervolgers. In de klasse M werd de strijd om goud en zilver uitgevochten binnen de familie Leliveld. Uiteindelijk wist Jelle door zijn betere marathonresultaat broer Raymon te verslaan. Bij de tweespannen paard won Ferdy Melsen de klasse L en ging Arjen Holties er met ruime voorsprong met het kampioenslint van de klasse M vandoor.

Vierspannen en tandems

Er kwamen elf vierspannen aan de start in Exloo. Johan Belien stuurde zijn pony’s naar de eindzege in de lichte klasse, Eline Geurs won de klasse M. Voor de vierspannen paard was er een gecombineerde rubriek, die met afstand gewonnen werd door Jonas Corten. Rex Pannekoek pakte de nationale titel bij de tandems.

Bekijk hier de uitslagen

Bron: KNHS