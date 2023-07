Prinses Haya Hand-in-Hand Trophy voor integratie van de parasport op EK en WK (Para) Mennen

Eind augustus ontvangt Nederland op de terreinen van Hippisch Centrum in Exloo de beste vierspanrijders en paramenners. Het Europees Kampioenschap vierspannen en het Wereldkampioenschap voor paramenners worden dit jaar gelijktijdig op dezelfde locatie gehouden. Om dit unicum te benadrukken, heeft de FEI besloten de prestigieuze prinses Haya Hand-in- Hand Trophy opnieuw uit te reiken.

In 2006 werd deze trofee door de voormalige voorzitter van de FEI, prinses Haya, geïntroduceerd voor de dressuur. Vier jaar later, in 2010 volgde het mennen. In de afgelopen jaren heeft deze trofee niet alleen aan populariteit gewonnen, maar het is ook het symbool geworden van de integratie van de parasport in de hippische wereld.

De teams

Tijdens het EK&WK in Exloo worden er teams gevormd door een vierspanrijder en een paramenner, bij voorkeur uit hetzelfde land. De teams zijn samengesteld door de chefs d’équipe en team dat na drie onderdelen de minste strafpunten heeft verzameld wint de prinses Haya Hand-in-Hand Trophy.

Zesde keer in Exloo

Tot op heden is deze trofee vijf keer uitgereikt en de huidige titeldragers zijn de Nederlandse paramenner Francisca den Elzen en de Nederlandse enkelspanrijder Saskia Siebers die de trophy in 2018 wonnen op het WK enkelspannen en paramennen in Kronenberg.

Bron: persbericht